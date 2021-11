Qué ver en CCC Go, Acorn TV, Amazon Prime, Paramount+, Starzplay, Mubi, Contar, Star+ y Disney+

CCC GO

El juego de Ender (HBO Family, a las 18.35)

Pasaron 70 años de una guerra entre seres humanos y extraterrestres, y un niño es enviado a una escuela militar espacial con el fin de prepararlo para una futura invasión.

Sr. y Sra. Smith (Star Action, a las 20.05)

La acomodada vida de Jane Smith y John Smith no impide que el suyo sea un matrimonio gris y anodino. Además, ambos ocultan un secreto por el que su pareja estaría dispuesta a matar: los dos son agentes secretos, asesinos increíblemente eficientes que trabajan para organizaciones enfrentadas entre sí. Ambos descubren una nueva fuente de emoción en sus vidas.

Bajo el mismo cielo (Star Hits, a las 23.20)

Un contratista en materia de defensa supervisa el lanzamiento de un satélite desde Hawai. En la isla, además, se reencontrará con el viejo el amor de su vida Tracy Woodside, que ahora está casada y tiene dos hijos.

ACORN TV

A model daughter: the killing of Caroline Byrne

La película está basada en la historia real de la hermosa joven modelo australiana Caroline Byrne, quien trágicamente encontró su muerte en 1995. Fue encontrada al pie de los altos acantilados de “The Gap”; un notorio lugar de suicidio en Sydney. Pero pronto surgieron sospechas sobre su muy controlador novio. Y cuanto más profundamente los investigadores examinaban su caso, menos probable parecía que pudiera haber aterrizado en el piso saltando voluntariamente. El padre de Caroline, naturalmente devastado por la pérdida de su adorable hija, estaba decidido a no darse por vencido antes de que se revelara la verdad sobre la muerte de su hija. Historia real de unos hechos ocurridos en Australia, el 7 y 8 de junio de 1995.

AMAZON PRIME

Burning

Impulsado por el cambio climático, el verano más caluroso y seco jamás registrado terminó en incendios forestales que quemaron más de 59 millones de acres, mataron e hirieron a unos 3.000 millones de animales y afectaron a millones de australianos. Burning es una exploración de lo que sucedió contado desde la perspectiva de las víctimas de los incendios, activistas y científicos.

PARAMOUNT+

Fringe

La agente del FBI Olivia Dunham y su jefe, el agente Broyles, se encargan de esclarecer fenómenos inexplicables. En sus investigaciones, cuentan con la ayuda del doctor Walter Bishop (John Noble, quien estuvo en “El Señor de los Anillos: el retorno del Rey”), un científico despistado que sabe más de lo que parece, y de su hijo Peter. Esta serie es del creador de “Perdidos” (la ya clásica “Lost”, de J. J. Abrams). El episodio piloto, dirigido por Alex Graves, tuvo una buena acogida por parte de la crítica especializada. Al igual que el primer programa de “Perdidos”, costó unos U$S 10 millones. La agente tiene que investigar un extraño accidente aéreo del que está seguro que Bishop puede saber algo. El único problema es que este particular aliado lleva los últimos 17 años de su vida internado en una cerrada institución psiquiátrica por sus desequilibrios.

STARZPLAY

La secretaria

Lee Holloway tiene el peor de los currículum cuando decide solicitar un empleo de secretaria en el bufete de abogados de E. Edward Grey. Basta con decir que acaba de salir de una institución psiquiátrica y que, tan sólo un día después de volver a estar con su disfuncional familia de barrio periférico, ha recaído ya en un hábito secreto e inconfesable. Pese a que nunca en su vida ha tenido trabajo estable, Lee resulta finalmente contratada por Grey, un misterioso abogado con ciertos intereses particulares.

MUBI

Phoenix

Narra, en principio, la historia de una mujer que logra escapar de un campo de concentración en la Segunda Guerra con el rostro totalmente desfigurado tras una serie de maltratos. Una carísima operación -pagada por su amiga Lena- logra reconstruirle el rostro bastante bien, pero no lo suficiente como para ser del todo reconocible a como estaba antes, casi adoptando un nuevo “papel” en la vida a partir de eso. Ella quiere reencontrarse con su pareja, un soldado norteamericano, pero él no la reconoce cuando la ve por primera vez. Aunque nota su parecido y se le ocurre una idea: le pide ayuda para cobrar la herencia de su esposa. Ella acepta y se vuelve su propio doble.

CONTAR

Conflictos modernos

Entre el drama y el humor, esta serie propone una mirada a los vínculos humanos del nuevo siglo. Cada uno de los capítulos desarrolla una historia única. Están centrados en los conflictos que enfrentan sus personajes ante las resistencias de una sociedad que muchas veces no acepta plenamente nuevas realidades, producto de las transformaciones que se viven en la actualidad.

STAR+

El amor menos pensado

Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán) son un matrimonio que lleva junto 25 años. Sin embargo, el día en que su hijo se va a estudiar a España y se encuentran con el nido vacío, se hallan frente a un abismo que se venía abriendo casi imperceptiblemente entre ambos y en una charla más o menos espontánea se dan cuenta de que ya no tienen nada en común que los sostenga como pareja. No es que se peleen o se lleven mal. Sencillamente, la pasión habría comenzado a extinguirse y al no saber cómo reaccionar ante ese agujero, deciden separarse. A partir de ese momento, comienzan a vivir su soltería a partir de un devenir de desaventuras amorosas a través de Tinder, Facebook o Instagram.

DISNEY+

The Beatles: get back

Documental que mostrará la cordialidad, la camaradería y el humor que reinaban durante la realización de “Let It Be”, el legendario álbum de estudio de los Beatles, y su último concierto en directo como grupo, con la inolvidable actuación en la azotea de la calle Savile Row en Londres. Se han recopilado más de 55 horas de material inédito, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de grabación del álbum que se han escuchado en muy pocas ocasiones.