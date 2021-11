Abel Pintos: el amor está en su vida y en sus nuevas canciones

“Es una felicidad volver, después de extrañar mucho la experiencia que conlleva compartir un concierto en vivo con el público, y también con todo mi equipo”.

Abel Pintos lo dice en razón de que hoy y mañana, a las 21, subirá al escenario del Club Central Córdoba (avenida Alem y Rondeau) en la gira de presentación de su disco “El amor en mi vida”.

El título del álbum es también el de este momento en la vida del artista bahiense. Antes nada se sabía de su contexto íntimo, hasta que empezaron a aparecer las imágenes de su noviazgo y de su boda con la empresaria textil chaqueña Mora Calabrese; y la llegada de su hijo, que se suma a Guillermina, la hija de ella, en una feliz familia ensamblada.

- Pese a las dificultades de la pandemia, tu vida personal ha cambiado radicalmente. ¿Cómo influye en tu carrera lo que te pasa?

- Lo que me conmueve y me moviliza emocionalmente siempre termina siendo inspirador. Y todo lo difícil vivido durante la pandemia me dejó muchos aprendizajes. Por supuesto que me movilizó mucho y, al mismo tiempo, lo que estoy viviendo en el plano personal junto a mi familia; la espera de Agustín, nuestro hijo menor... todo se ha transformado en una fuente de inspiración muy fuerte, parte de la cual se ve reflejada en el álbum “El amor de mi vida”, y otra parte se seguirá viendo con el paso del tiempo.

- Dicen tus fans que en cada tema nuevo, cuando creen que ya no podés darles una nueva emoción, vos vas y los sorprendés otra vez. ¿Es infinito el plano de la creación?

- Sin ningún lugar a dudas, porque la vida es un ir y venir de circunstancias y de situaciones constantes, y si uno busca estar lo más consciente posible y lo más presente posible en lo que le pasa cada día, va a tener siempre mucho que aprender, con qué ilusionarse, sorprenderse, motivarse e inspirarse. Mientras valoremos las experiencias y podamos advertir todo lo que cada día nos trae, vamos a tener una fuente de inspiración notable. Esto tiene fin el último de nuestros días. Pero siempre hay motivos y razones en la vida con las cuales inspirarse. El tema es estar atentos.

- ¿Siempre has tenido una aparente facilidad para componer y para expresarte en la canción?

- No, en absoluto. Es un trabajo constante porque no siempre tenemos la misma apertura emocional. No en todas las etapas de la vida aceptamos las cosas que sentimos, quiénes somos, y no siempre somos capaces de llegar a compartir eso, a confiar tanto en los demás como para llegar a abrir el alma y dejarse leer como si uno fuera un libro. Por eso no siempre fue sencillo para mí. Tuve que aprender a hablar de muchas cosas, aprender a aceptar muchas cosas de mí, y lo sigo haciendo. La vida es un aprendizaje constante, como todo.

- Sos un artista que no para de ganar masividad y popularidad. ¿Creés que siempre vas a poder responder la demanda del público?

- A mí me emociona mucho cómo el público me acompaña; contiene todo lo que yo comparto de mis sentimientos y mis emociones a través de la música. Y cómo también, a través de esa misma música, el público comparte sus cosas conmigo. Agradezco lo mucho que confían artísticamente en mí. ¡Me siento un privilegiado por la atención que me brindan y el espacio que me dan en sus vidas! Por lo demás soy una persona que trabaja por estar lo más plenamente consciente en el tiempo presente y en lo que vivo a cada instante. Trabajo mucho por el día de mañana, por cumplir mis sueños. Y mi sueño es poder seguir siendo feliz, encontrando y advirtiendo las formas de ser feliz, para poder hacer felices a quienes me rodean. Pero luego, cómo voy a responder a lo que el público espera de mí o qué cosas le brindaré al público en el futuro, no es algo que me plantee demasiado, porque son cosas que considero que vienen con el día a día. Van fluyendo.

- En la grabación del álbum, ¿cómo ha sido compartir colaboraciones de artistas como el grupo mexicano Camila, la española Beatriz Luengo, el cubano Yotuel Romero y Lali Espósito?

- Ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo porque se trata de artistas a quienes admiro mucho y porque son personas por las que siento un gran cariño. Nada mejor que compartir la música con quienes uno admira y quiere mucho.

- Dicen que estás en todos los detalles en tus shows, no sólo en el canto.

- Trabajamos con el equipo largamente y en detalle. Ensayamos mucho porque queremos que en el concierto todo esté ajustado, cosa de poder disfrutar y vivir lo que cada show traiga consigo. Hay una parte muy grande preestablecida y otro margen que dejamos para que fluya.

- Venís a presentar temas nuevos pero te van a pedir tus hits.

- Es un concierto largo. Están las 15 canciones de este nuevo álbum y también conviven otras de otras etapas.

- ¿Cómo seleccionás los temas para los shows?

- Siempre canto lo que necesito. Es decir, mis shows no son a la carta; nunca hice ese formato. Yo pienso en lo que necesito compartir con el público en cada concierto. Muchas veces hay canciones que son esperadas y que no están en la lista; otras veces hay canciones que ni se imaginan que van a escuchar y ahí están. La elección del repertorio no pasa por las expectativas de los demás sino que intenta construir un hilo conductor en el concepto del concierto.

- Además de interpretar a capella “Cinco siglos igual” el sábado pasado en el CCK, ¿cómo saludaste a León Gieco en su cumpleaños 70?

- Dándole las gracias, como lo hago cada vez que hablo con él. Deseándole lo mejor porque las personas buenas como él merecen únicamente lo mejor en la vida.

- ¿Qué te ha dado Gieco, tu padrino artístico desde que te presentó en un escenario, cuando vos tenías 13 años?

- Al margen de los valores que León me dio artísticamente, tengo cantidad de anécdotas que me han dejado enseñanzas en el plano personal. Y también gestos que él ha tenido conmigo, en muchos momentos de contención, de acompañarme, de hacerme sentir su amistad y su cariño. Siento una profunda gratitud hacia León.