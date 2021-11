Cartas de lectores II: moscas en Tucumán

A las autoridades provinciales, nacionales y municipales, y sobre todo al Ministerio de Salud Pública de Tucumán, les hago un llamado público por este medio, porque al parecer aún no se dieron cuenta de que en Tucumán nos han invadido nubes de moscas, lo que pone en riesgo la Salud Pública de toda la población. La tarea no es tan ardua, y no necesitamos nada del exterior que sea imposible de conseguir para combatir ese flagelo; solo hace falta que todos sin excepción trabajen para ese único fin aunque más no sea; por lo menos una sola vez oficialistas y no oficialistas demuestren que están aptos para combatir en unión, aunque más no sea, a las moscas. Espero sus trabajos en este tema, que es recurrente de todos los veranos en Tucumán.

Luis Singh

[email protected]