Luego de varios rescates a nadadores en El Cadillal brindan recomendaciones a los visitantes

Durante el fin de semana largo, muchas personas visitaron El Cadillal para realizar diferentes tipos de actividades recreativas y deportivas. Ante ciertos accidentes e incidentes que se dieron con nadadores, kayaks y motos de agua, desde la Dirección General de Bomberos de la Policía, a cargo de José Labrin, recordaron a la ciudadanía ciertas recomendaciones básicas a tener en cuenta durante la temporada veraniega.

“El domingo en horas de la tarde -detalló Labrin-, una menor de edad estaba nadando en un lugar del dique Celestino Gelsi en el que no está permitido por la peligrosidad que implica, y sufrió un ahogamiento. Inmediatamente tomaron intervención efectivos de la División de Policía Lacustre y guardavidas civiles que prestan colaboración gracias al trabajo conjunto con el Ente Tucumán Turismo, y la adolescente de 14 años fue rescatada, reanimada y trasladada a un centro asistencial”, detalló.

Ayer fueron necesarias varias intervenciones de la esta unidad especial para brindar rescate a personas que practicaban otras actividades en el espejo de agua. “Más de 10 kayaks se dieron vuelta debido al oleaje que producen las motos de agua y otras embarcaciones propulsadas por motor. También se prestó asistencia a un joven que quedó varado en una moto de agua muy alejado de la orilla. Gracias a Dios fueron fallas mecánicas y en ningún caso hubo que lamentar víctimas de ningún tipo”, afirmó el comisario.

Las recomendaciones en temporada alta

Con la llegada del verano y la proximidad de las vacaciones, muchas personas concurren a villas turísticas como El Cadillal y si no se tienen los cuidados necesarios, se corren grandes riesgos, por lo que cada año la Policía recuerda a la sociedad ciertas precauciones que deben tener en cuenta.

“Lo primero y principal es respetar todas las indicaciones que se brindan desde Policía Lacustre, especialmente los padres que van con sus hijos, para que tengan especial cuidado y no les permitan ingresar al espejo de agua en lugares donde no está permitido bañarse. Para ello, se hace en forma permanente un boyado para no permitir el acceso a sectores que pueden ser peligrosos. De la misma forma, se les pide a los propietarios de kayak particulares que respeten las normas fundamentales para su bienestar como es el uso del chaleco salvavidas”, expresó Labrin.

Con respecto a otro tipo de actividades, como el senderismo, el director de Bomberos señaló que la Policía Lacustre también está a disposición. “Estamos siempre disponibles para las personas que informan que ingresan al sendero conocido como Aguas Chiquitas. Es un lugar del que resulta complicado regresar, por lo que siempre les recomendamos que hagan el recorrido temprano, para que tengan tiempo de regresar con luz diurna”, remarcó.