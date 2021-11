Crimen de Paulina: Lebbos espera que Albaca “diga la verdad y a quién encubre"

Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en febrero de 2006, espera que el ex fiscal de Instrucción Carlos Albaca “diga la verdad y a quién encubre y protege para poder cerrar esta historia del crimen y de violencia”.

Hoy, en tribunales penales de calle España al 400, se inició el juicio contra el ex funcionario judicial, quien estuvo a cargo de la investigación del homicidio de la estudiante universitaria durante siete años. “Fue funcional al gobierno de José Alperovich e integró la banda, junto con Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad) y Nicolás Barrera (ex sub jefe de Policía), que blindó con impunidad a los autores del homicidio de Paulina", expresó.

Alberto Lebbos intervendrá en este debate oral como uno de los testigos, ya que la hija de Paulina, Victoria Lebbos, asumió la querella. La joven será representada por la abogada Soledad Deza.

“Albaca, en vez de dedicarse a investigar, entorpeció la investigación. Se ocupó de que se puedan destruir pruebas y de no hacer los cruces de los llamados telefónicos, delitos de acción y omisión tremendos para buscar la impunidad de los asesinos”, dijo.

Lebbos recordó que Albaca ha sido imputado por 11 delitos, como encubrimiento agravado, obstrucción, destrucción de pruebas, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.