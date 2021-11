Cuáles son los siete signos que pueden indicar que una persona presenta Asperger

En una entrevista reciente en la TV norteamericana, el multimillonario CEO de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, contó en vivo que presenta Asperger. Pero no es la única persona destacada en su profesión con este diagnóstico. El actor Anthony Hopkins, la activista Greta Thunberg, el cineasta Steven Spielberg, el artista Andy Warhol, el actor Keanu Reeves, el novel de economía Vernon L. Smith y el dueño de Microsoft Bill Gates también tienen este síndrome. ¿Qué es el Asperger? ¿Cuáles son los indicios de que una persona puede presentar este diagnóstico?

Se trata de una condición del neurodesarrollo, una variación del desarrollo que acompaña a las personas durante toda la vida. Influye en la forma en que estas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros, explica un informe de Infobae.

En un principio, el Asperger había sido incluido entre los trastornos generalizados del desarrollo (TGD), aunque luego se incorporó como parte de los trastornos del espectro autista (TDA). De todos modos, esta clasificación todavía es motivo de extensos debates, al punto de que muchos expertos consideran que este síndrome cuenta con características que lo diferencian del autismo. Incluso, el término trastorno está siendo reemplazado por el de "condición", al entenderse que se trata sólo de una variación más de la diversidad humana.

Mientras la ciencia avanza en tratar de comprender cada día más sobre el Asperger, la periodista especializada en salud, Leah Groth, publicó en un portal estadounidense un listado sobre las siete señales que puede presentar una persona con este síndrome.

1) Interés obsesivo

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los EEUU, el síntoma más distintivo del Asperger es el interés obsesivo del niño por un solo objeto o tema, excluyendo cualquier otro. “Los niños con Asperger quieren saberlo todo sobre su tema y sus conversaciones con los demás versan sobre eso sólo”, explican. “Su pericia, su alto nivel de vocabulario y sus patrones formales de habla les hacen parecer pequeños profesores", señalan al respecto.

2) Rutinas o rituales repetitivos

Las personas con Asperger pueden tener rutinas “que se asemejan a un comportamiento obsesivo-compulsivo”, según la escuela de Salud de Harvard. “Se alteran fácilmente cuando no se cumplen sus expectativas o se alteran sus rutinas; por ejemplo, pueden querer llevar la misma ropa y seguir el mismo horario rígido todos los días”, agrega el informe periodístico de Eat This, Not That!.

3) Peculiaridades en el habla y el lenguaje

La Sociedad de Autismo de EEUU explica que los niños con Trastorno de Asperger suelen tener buenas habilidades lingüísticas, pero utilizan el lenguaje de forma diferente. “Los patrones de habla pueden ser inusuales, carecer de inflexión o tener una naturaleza rítmica, o pueden ser formales, pero demasiado fuertes o agudos”, afirman. Por ello, pueden no entender las sutilezas del lenguaje, como la ironía y el humor, o pueden no entender la naturaleza de dar y recibir de una conversación.

4) Comportamientos social y emocionalmente inapropiados

“Mira, sé que a veces digo o publico cosas extrañas, pero así es como funciona mi cerebro”, reveló Musk durante su entrevista televisiva. Según la Sociedad de Autismo de EEUU, las personas con Asperger pueden no entender las reglas convencionales.

5) Incapacidad para interactuar con sus compañeros

Debido a sus “escasas habilidades sociales” y a sus “intereses únicos”, los niños con Asperger pueden tener dificultades para conectar con sus compañeros. “Pueden acercarse a otras personas, pero es casi imposible una conversación normal por su comportamiento inapropiado o excéntrico, o por querer hablar sólo de su interés singular”, explica el NIH.

6) Problemas de comunicación no verbal

Aunque pueden interactuar verbalmente, las personas con Asperger pueden tener problemas con la comunicación no verbal.

7) Movimientos motrices descoordinados

Según los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU, los niños con Asperger pueden experimentar retrasos en el desarrollo de habilidades motoras, como pedalear en una bicicleta, tomar una pelota o trepar un juego al aire libre.

Estos siete signos, advierten los expertos, no implican que una persona tenga un diagnóstico determinado. En todos los casos, esa conclusión corresponde a un médico especializado, quien podrá determinar el cuadro y los pasos a seguir sobre la base de los estudios específicos.