¿“Kun” Agüero se retira?

Desde aquel 30 de octubre en el cual Sergio “Kun” Agüero sufrió un fuerte dolor en el pecho en pleno partido contra Alavés, comenzaron a circular los interrogantes. Primero: cuál era la afección. Segundo: ver qué pasos se seguirían. Lo primero que se recomendó fue reposo por 90 días. Pero una vez realizado los estudios más complejos se confirmó lo peor: arritmia maligna.

Las semana posteriores fueron por demás convulsionadas. Barcelona dejó siempre en claro que no iba a dejar “tirado” en este duro momento al ex Independiente y que iban a seguir muy de cerca todos los estudios que lleve a cabo en pos de poder volver a la alta competencia.

Pero vino la bomba que dejó “patas para arriba” al planeta fútbol: “El ‘Kun’ me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma que se retira” comentó su ex compañero de Manchester City, y amigo personal, Samir Nasri. “Por tal motivo estoy muy triste. Me da mucha pena, porque no es una elección, sino un retiro forzado” agregó acongojado.

Sin embargo, desde el “Blaugrana” salieron a desmentir estos dichos. “Del ‘Kun’ no sé nada. Hablé con él hace unos días y lo que se dijo no es cierto. No tenemos esta información, no sé de dónde sale” comentó un poco molesto Xavi Hernández, el flamante nuevo entrenador del “Barca”.

“Ante los rumores, les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamientos para ver mi evolución en el plazo de los 90 días, siempre positivo” fue el último Tweet del “Kun” desde su cuenta oficial @aguerosergiokun, que data del 12 de este mes, con respecto a su situación médica, por lo que de su parte, por el momento no emitió palabra alguna hasta la fecha.

Se rumorea que el ex delantero de la Selección argentina llamaría a una conferencia de prensa para delinear los pasos a seguir en cuanto a su futuro inmediato. Por eso los interrogantes se agudizan con cada hora que pasa. Aunque, se reitera, Nasri afirmó que Agüero le informaría al club “culé”, sus seguidores y a todo el mundo, que se retira de la actividad profesional a los 33 años.

Así que las próximas horas, o quizás días o semanas, serán de vigilia para todos los amantes del buen fútbol de potrero, del cual muy poco, o casi nada, queda. Seguro que, de retirarse, “Kun” será recordado como aquel nene cara sucia al que no le importaba nada más que ser feliz dentro de una cancha de fútbol.