Cartas de lectores VII: sexualidad que mata

Siguen muriendo o, mejor dicho, siguen siendo asesinados; asesinadas; asesinades. Siguen viéndose en la obligación de esconder su sentimiento de autopercibirse no binarie; de desear o de amar a alguien de su mismo sexo; de nacer hombre y sentirse mujer. La hipocresía de una sociedad reaccionaria y conservadora condiciona el desarrollo de estas personas (humano; laboral y hasta profesional) a su sexualidad. Una chica trans tiene una espectativa de vida de apenas 33 años, sufriendo maltrato desde su niñez hasta su muerte. Hombres, mujeres y no binaries de toda clase social y cultural, deben acudir a sitios de citas en internet, porque si blanquearan una relación abierta y sincera, merecerían el repudio, la burla y la estigmatización por parte de su círculo familiar y laboral. Mujeres que ejercen su derecho a elegir son asesinadas varias veces por una comisaría que no las escucha, por una Justicia que no las cuida y por un miserable cobarde y poco hombre. Quizás sea hora de entender y de aceptar que el amor tiene muchas formas de expresarse y de manifestarse, y que tenemos derecho a ser felices; a ser libres; a amar y a sentirse amado sin que ello signifique morir violentamente; con un miedo que congela y con gritos que nadie parece querer escuchar. Sordera y ceguera social que te mata por tu sexualidad.

Javier Ernesto Guardia Bosñak

