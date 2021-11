Trasmontaña: Gasco y Soto, juntos en busca de más gloria

Es un lujo que solamente nos puede regalar el Rally Trasmontaña de mountain bike. La edición número 27 de la carrera más prestigiosa del país tendrá un hecho histórico: Darío Gasco y Catriel Soto correrán por primera vez juntos. Los dos mejores bikers de la historia de la Argentina irán por más gloria cuando hoy se dispute la prueba de 48,5 kilómetros, que se pondrá en marcha en San Javier y que finalizará en La Sala.

“Nuestro principal objetivo es el triunfo”, coincidieron los bikers con mayor experiencia internacional que tiene nuestro país. Y de esta forma dejaron en claro que por algo son considerados los grandes favoritos a subirse a lo más alto del podio. “Siempre mi meta es ganar. Estamos muy bien física y técnicamente. Sabemos que todas las miradas estarán puestas en nosotros. Pero no lo tomamos como una presión, sino como un gran incentivo para dar lo mejor”, explicó el “Mono” Gasco, que triunfó en esta prueba en 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. Hoy intentará alcanzar el récord de siete victorias, que está en poder de Luciano Caraccioli. “No es algo que me obsesiona, pero sin dudas que me gustaría lograrlo”, contó.

Soto volverá a competir en la gran carrera después de 15 años. La última vez que lo hizo fue en 2006, cuando finalizó decimoquinto en la general, corriendo con el mendocino Ignacio Gili. “Siempre tenía ganas de volver, pero al estar radicado en Europa se me complicaba porque coincidía en que el Rally era unas semanas previas al Mundial. Estuve en el trazado y es totalmente diferente al que yo conocía. Es un circuito con todos los condimentos. Es de mountain bike puro. No tiene nada que envidiarle a los mejores del mundo. Es un circuito de nivel internacional”, aseguró el entrerriano, que con participaciones en los Juegos Olímpicos de Londres (2012) y Río de Janeiro (2016) es una palabra autorizada.

Aunque será la primera vez que correrán juntos, Darío y Catriel se conocen desde hace más de 15 años. “Realizamos muchísimos viajes juntos desde 2004, cuando comenzamos a compartir el seleccionado argentino. Para mí es una gran ventaja correr el Trasmontaña con Darío, porque conoce a la perfección esta prueba. Sin dudas que es un plus, porque el circuito presenta muchas dificultades que habrá que superarlas con experiencia y técnica”, dijo el “Cacique”.

“Ya practicamos en el circuito juntos y nos complementamos a la perfección. Desde que ambos estamos como embajadores de la marca de la bicicleta Volta, sabíamos que iba a llegar la oportunidad de correr en pareja y la mejor opción era el Trasmontaña. Creo que las características que tiene el trazados nos favorece, porque se necesitará mucho manejo”, comentó el “Mono”. “Para ganar se tienen que dar varios factores. Hay que ir alineando durante la carrera y manejarlo con mucho temple. Sin dudas que es un Trasmontaña diferente a todos los otros, especialmente por la fecha en la que se corre. Las condiciones climáticas pueden jugar un rol clave sin hace mucho calor”, agregó el representante de la “Perla del Sur”.

Tucumán es la capital nacional del mountain bike y eso siempre destacan los visitantes. “Cada vez que me toca visitar esta provincia la gente me demuestra su fanatismo por este deporte. En Tucumán se respira mountain bike en cada rincón. El algo hermoso para mí, que me tocó muchas veces representar al país en el exterior”, reveló Catriel.

“Nos preparamos para dar lo máximo. Estamos en un muy buen momento, después de 17 años corriendo en la elite del mountain bike. Para ganar el Trasmontaña no se necesita solamente bajar la cabeza y pedalear y pedalear. Es una carrera de mucha estrategia y hay que resolverla problemas sobre la marcha. La experiencia pesa mucho”, concluyó Gasco.