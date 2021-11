Atlético: tiene buenas señales

A casi tres meses del último triunfo en condición de visitante, Atlético vive su propio deja vu que lo ilusiona con volver a triunfar fuera de casa.

El plantel viajó el jueves a la noche hacia Rosario, última ciudad de la que volvió con una sonrisa, saboreando las mieles del triunfo. Los casi 950 kilómetros lo recorrió junto a los integrantes de de la Reserva, como hace un par de meses cuando las dos delegaciones viajaron (en ese momento fue vuelo charter por el paro de UTA) y ambos regresaron triunfantes.

En aquella ocasión, previo al duelo con Newell’s, el rival había sido un grande y de Avellaneda, como en la previa al duelo con Central. En agosto fue Independiente, ahora Racing.

La Reserva que generalmente juega un día antes, está vez lo hará el mismo día que la Primera, como aquella vez.

En ese momento, el rival del “Decano” llegaba tras perder con Defensa y Justicia 3-0, ahora, el “Canalla” llega derrotado por los de Florencio Varela por 2-0.

Algunas de las cuestiones antes enumeradas no tienen que ver con la suerte o la casualidad, sino que se trata de una cuestión organizativa. Pero en los momentos en que no salen las cosas, aferrarse de cualquier coincidencia puede atraer a la buena suerte, que extrañan en el “Decano”.

Eso sí, en el cuerpo técnico de Atlético son conscientes de que cuando entren al “Gigante de Arroyito”, serán 11 contra 11 y más allá de que la fortuna pueda inclinar la balanza, lo cierto es que el “Decano” viene trabajando mucho sobre este rival.

“Va a ser un partido durísimo, van a salir a buscarlo ellos, pero nosotros estamos preparados, tenemos nuestras formas. Será una batalla hermosa, esperemos que nuestros guerreros estén a la altura”, indicó Pablo Guiñazú, que conoce muy bien la ciudad por su pasado en Newell’s.

Desde las 17, Atlético buscará conseguir el primer triunfo desde que “Cholo” está al mando del equipo. A pesar de haber coqueteado dos veces con la victoria, en cuatro partidos aún no pudo sumar de a tres y eso preocupa al cuerpo técnico. “Los tres puntos valen el mundo. Hacé de cuenta que me dicen ‘se acaba el mundo si no ganás y si lo hacés se salva’, para nosotros es eso. El esfuerzo tiene que valer la pena, los chicos están haciendo un sacrificio tremendo”, agregó el ex jugador de Talleres.

Las dos semanas completas de entrenamientos le permitieron al cuerpo técnico trabajar con tranquilidad. Según los integrantes del equipo de Guiñazú, “los jugadores están listos para sostener el ritmo de intensidad que quiere el DT durante todo el partido”. Pero más allá de la puesta a punto desde lo físico, el entrenador habría terminado de decidirse, ayer en el predio de Newell’s, por el “11” inicial que buscará el primer triunfo de esta nueva es este: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Camilo Albornoz y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Oscar Benítez y Cristian Menéndez.

Con las coincidencias a cuestas, con intensidad, con buen fútbol o simplemente ganando medio a cero, Atlético necesita dar el primer paso hacia la senda del triunfo.

Desde las 17

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Atlético: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Camilo Albornoz y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Oscar Benítez y Cristian Menéndez. DT: Pablo Guiñazú.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Por TV: Fox Sports Premium.

En recuperación

Los juveniles Nicolás Romero (esguince de ligamento interno de la rodilla izquierda) y Agustín Lagos (cumplió dos meses desde su operación de ligamentos de la rodilla derecha) son las únicas bajas para Guiñazú.

Los chicos y los grandes también juegan

Cada vez suman más adeptos los torneos senior, que tienen el objetivo de reunir a viejas glorias de los clubes, más allá que algunos torneos son muy competitivos y que todos los equipos buscan ganar. Lo cierto es que sirve como excusa para ver en acción a los ex jugadores del club de tus amores que hace tiempo se alejaron de la pelota.

En esta ocasión es Atlético el que armó un equipo Senior para jugar una especie de Copa Argentina, que tendrá su fase final en 2022 pero que en este año definirá a los equipos participantes. En ese sentido, el “Decano” jugará dos partidos este fin de semana. El primero será hoy, desde las 18 frente a Zuluz FC de San Luis, mientras que mañana enfrentará a Atlético Clodomira de Santiago del Estero, desde las 18. Ambos partidos se jugarán en el predio de Mitre de la vecina provincia. El mejor de los tres pasará a una siguiente instancia, que se jugaría en Corrientes.

Entre los convocados por Omar Vallcaneras (técnico de la división) figuran Gustavo Pérez, Alfredo Beltrán, Carlos Ariel Ibáñez, César Albornoz Voss, Héctor Cativa, Alejandro Guiñazú, Daniel Márquez, Walter Perea, Damián González, Santiago Condorí, Javier Rocha, Fernando Armet, Carlos Doriche, Aníbal Roy González, Dante Pérez y Héctor López entre otros.

El coordinador de la división Senior será Víctor Jiménez, quien también se desempeña como coordinador general de fútbol en Atlético). Hubo agradecimiento para las gestiones realizadas por los dirigentes Mario Leito y Mario Ávila que fueron importantes para el armado de esta categoría inédita para Atlético.

Por otra parte, las divisiones formativas se encuentran desde el miércoles en la ciudad de San Gerónimo, Santa Fe, disputando el torneo más importante de esa provincia, organizado por Atlético Rafaela.