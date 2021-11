Caso Tacacho: el primer juez afín al poder que se va a casa sin el 82% móvil

La expulsión de Juan Francisco Pisa de la Justicia representa un final inusual para un miembro del Poder Judicial identificado con el poder político de Tucumán. A diferencia de otras autoridades con el mismo perfil, Pisa se quedó sin el salario y sin el haber previsional excepcional con el que la ley recompensa a quienes prestaron servicios en los Tribunales. Es una novedad si se consideran los casos de dos ex fiscales ligados a los gobernantes, Carlos Albaca y Guillermo Herrera, quienes, pese a las acusaciones que enfrentaban, lograron marcharse con la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

Burocracia; especulación, y una reforma legal y otra reglamentaria impidieron a Pisa gozar de la salida que Herrera usó en 2015 como había hecho Albaca un año antes. El funcionario echado por haber sobreseído al femicida de Paola Tacacho, Mauricio Parada Parejas, preparaba su partida “por la puerta grande” desde 2018. Y tal vez lo habría conseguido si se resignaba a no cobrar el sueldo mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social finiquitaba el trámite. Pisa presentó la renuncia condicionada a la concesión de la jubilación mientras controlaba la denuncia del ex camarista Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva. Dos semanas después Parada Parejas mató a Tacacho y la suerte cambió para el juez, a quien ahora sólo le queda la posibilidad de que la Justicia disponga el retiro privilegiado que anhelaba.

Nombrado en 2004, en la época en la que el ex gobernador José Alperovich aplicó la máxima discrecionalidad para cubrir vacantes judiciales, Pisa fue, expediente a expediente, afianzándose como el “Oyarbide tucumano”, mote que emparenta su desempeño con el del controvertido ex juez federal porteño Norberto Oyarbide. Siete meses después de jurar en el cargo, Pisa sobreseyó a todos los involucrados en “PIBE”, pesquisa que pretendía dilucidar presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial durante la gestión de Julio Miranda, y que involucraba a la ex primera dama y senadora, Beatriz Rojkés de Alperovich. A continuación, el juez archivó una denuncia del hoy diputado José Cano contra Gasnor por el supuesto pago de un soborno a autoridades del Ministerio de Economía a cambio de la revocación de la resolución de Rentas que obligaba a la compañía a pagar $ 11 millones por una deuda del impuesto de sellos.

En un momento la propia Justicia expuso a Pisa y lo apartó de la causa “Marchese” por haber prejuzgado a favor de Gustavo Jiménez, hijo del entonces ministro y hoy vocal del Tribunal Fiscal, Jorge Jiménez. En 2008, el ex funcionario trascendió por sobreseer al ex interventor Mario Koltan en otra investigación iniciada a instancias de Cano, esta vez por posibles anomalías en el Instituto de Previsión y Seguridad Social. Dos años después, anuló el requerimiento de apertura de una investigación en “Funsal”, proceso que implicaba a Pablo Yedlin, ex ministro de Salud de Tucumán y senador electo. Idéntica tesitura adoptó en 2014 en la causa abierta al ex fiscal Albaca por su accionar en el crimen de Paulina Lebbos.

En otra de sus actuaciones, Pisa se opuso de oficio al juzgamiento de Roxana Teves, quien quería ir a la audiencia para publicitar su acusación contra el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. Además, sobreseyó al actual jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito mediante un fallo que permaneció guardado durante más de dos años: el candado ni siquiera cedió cuando el Gobierno de Cambiemos ordenó una veeduría sobre ese y otros casos que no llegó a ninguna parte.

El femicidio de Tacacho sucedió dos días después de que Pisa excluyera los audios aportados por Pedicone para probar que el vocal Leiva le había solicitado “manejar la intensidad” de una denuncia contra el opositor Ricardo Bussi. Es la última decisión polémica, pero puede que haya otras que aún permanecen en los cajones. Pisa se va a casa con las manos vacías, pero posiblemente nadie conozca como él los secretos del poder.

Cuarto episodio

El cuarto episodio de “¿La escucharán ahora?”, la serie sobre el caso “Tacacho”, está dedicado al juez destituido ayer. “Cae la torre de Pisa” se titula el último capítulo del podcast disponible desde hoy en las plataformas digitales de LA GACETA.