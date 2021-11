Automovilismo: con mucha energía, a brillar en el “Gálvez”

Por décimo año, YPF organiza el “Desafío Eco”. Por sexta vez, la Enet N°2 “Obispo Colombres” y por segunda ocasión la Enet N°1 de Bella Vista, afrontarán el reto que los llevará a ser amos y señores, entre el 4 y 5 de diciembre, del autódromo de Buenos Aires. Sí, el “Oscar y Alfredo Gálvez” abre sus puertas una vez más para que estudiantes de 95 escuelas técnicas del país compitan. La particularidad es que los autos que se posarán en el asfalto más tradicional de la geografía nacional son impulsados por una fuente de energía que no tiene una categoría de competencia que visite a “La Catedral del Automovilismo Argentino”. Los jóvenes competirán con autos eléctricos en el trazado bonaerense que recibió a la F-1 y a MotoGP, las máximas categorías mundiales.

“En el mundo automotriz ya está inmerso el auto eléctrico”, sentenció Silvio Sbrocco. El profesor coordina el grupo de la “Obispo Colombres”. Las dos instituciones van a la vanguardia de las nuevas tecnologías por lo que motivan al máximo la participación en este tipo de competencias. Es probable que los alumnos, cuando comenzaron a estudiar en las escuelas técnicas, la meta era trabajar en alguna empresa y no tanto en un área vinculada al deporte. Pero precisamente las competencias deportivas vienen siendo la vidriera más popular para promocionar una energía que no genera contaminación y que requiere métodos específicos para ser implementadas.

DEDICACIÓN. Los chicos le destinan muchas horas a los detalles de las máquinas.

“Los alumnos adquieren una cultura de responsabilidad y compromiso para desafíos futuros”, estableció Daniel Blanco que, junto a Juan López, dirige el grupo de Bella Vista. “Este año decidimos competir para que los alumnos tengan una experiencia importante en su etapa de aprendizaje, adquiriendo experiencia en la modalidad que eligieron”, agregó el docente.

López pone más claridad todavía a la meta a la que se quiere llegar con la participación de los chicos que ya están terminando la secundaria. “Diseñando íntegramente el auto, el alumno comienza a revivir sus primeros pasos en la escuela técnica. Vuelve a soldar, a hacer una instalación eléctrica. Es un buen desafío porque este es su último año; cuando se reciban tendrán las herramientas intactas para afrontar la vida en general”, sostuvo López.

CASI TERMINADO. Los chicos de Bella Vista presentarán un auto de refinadas líneas.

“La experiencia es maravillosa”, afirmó Sbrocco. Por las palabras del profesor se entiende entonces porqué la competencia con autos eléctricos de emisión cero es apoyada por el Automóvil Club Argentino (ACA) y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). “En el Desafío los alumnos desarrollan sus destrezas alcanzadas en toda la carrera técnica. Además, aprenden a trabajar en equipo y generan vínculos con otras escuelas técnicas del país”, destacó Sbrocco, que quiere que el auto 86 de sus alumnos esté entre los 15 primeros. En tierras bellavistenses, hay ambición en el objetivo que se perseguirá, pero con la plena certeza de que la beca otorgada nuevamente por la Fundación YPF ya es un triunfo. “El puesto que uno espera siempre es el primero, pero con sólo participar y terminar la carrera uno ya está satisfecho”, reflexionó López.

Vestida para el futuro, como Schumacher y Rossi

“Yo acepté ser piloto porque me gusta”, contó Nahir Rocha con simpleza. La alumna de la Escuela Obispo Colombres se vestirá como Michael Schumacher cuando ganó el Gran Premio de Argentina de F-1 en 1998. Su indumentaria será similar, pero no idéntica, a la del italiano Valentino Rossi cuando triunfó sobre dos ruedas en un moto de 125 CC. El “Desafío Eco YPF” coloca en esa línea de los grandes a los chicos. “El Desafío me aportará experiencia, aprender a trabajar en equipo e intercambiar ideas y conocimientos”, enumeró Rocha. Pero hay una razón mucho más importante por la que se interesó en la competencia. “Es el futuro del mundo automovilístico. Es la única experiencia y se aprende mucho”, afirmó la joven que participará por segunda vez.

“En general, a mis compañeros les interesó participar porque armamos un prototipo eléctrico. Es un proyecto muy importante para la institución y nosotros”, destacó Rocha, que no sólo se sentará al frente del volante. “Voy a colaborar en todo lo que sea necesario. Soldar, cortar o armar”, afirmó la piloto, que no tendrá descanso en los boxes del “Oscar y Alfredo Gálvez” que supieron ocupar escuderías como Honda, Yamaha, Ferrari o Williams.

Hablan los protagonistas

Luciana Guzmán

“Soy la piloto femenina. Me especializo en automotor. Es la primera vez que competiré. Sé que será una experiencia única y espero que podamos quedar entre los 10 primeros”.

Pablo Barboza

“Soy el piloto mecánico. Al Desafío lo conocí por una feria de ciencias que había en la escuela, me interesó y empecé a buscar toda clase de información. Representar a mi escuela y ciudad, es un orgullo. Además, es la primera vez que viajo a un autódromo va a ser una experiencia única para mí”.

Leonardo Medina

“Mi rol en el equipo es de piloto suplente. Mi especialidad es la rama automotriz y ahora me encuentro trabajando con un auto ecológico; es todo un desafío para mí. Vi cómo trabajaban los chicos que fueron a la primera competencia y me pareció muy interesante”.

Matías Nieva

“Mi función es ser mecánico. Conocí el Desafío cuando los chicos hicieron la exposición y me pareció una muy linda experiencia para vivirla. Se siente muy bien”.

Ángel Quinteros

“Es la segunda vez que participo. El Desafío me da la oportunidad de desarrollar todo lo que nuestros profesores nos enseñaron para ser futuros profesionales Técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas”.

Emanuel Argañaraz

“Conocí el Desafío ECO en 2015 por medio de mi tía, que competía. Decidí participar porque es lindo aprender a hacer autos que cambiarán y mejorarán el ambiente. Siento mucha ansiedad por lo que puede pasar en la pista”.

Datos

• Todos pueden apoyar a las escuelas en el EcoFan de Facebook. Las tres escuelas que reciban más “Me Gusta” adelantarán cinco posiciones en la grilla de la final. El ganador recibirá una beca para la próximo cita. La Enet de Bella Vista es el equipo 37; la “Obispo Colombres” (ganó el EcoFan en 2018), el 86.

• Habrá series clasificatorias, carreras de pilotos mujeres, picada de 300 metros, destreza con obstáculos de conos y frenado dentro de líneas. Todas suman para clasificación de la carrera final a 1h.30’ de resistencia de las baterías.