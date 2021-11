El policía acusado diría que mató al odontólogo de manera accidental

Mariano Vizcarra (26 años), el oficial de policía que confesó ser el autor del crimen del odontólogo Oscar Marcial (56) ya tiene una estrategia defensiva: tal como dijo al quedar aprehendido, explicaría que el disparo que acabó con la vida del profesional se produjo de manera accidental. Pero el fiscal Carlos Sale no creería en su versión y ya tendría decidido que lo acusará de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En principio, no podría aplicarle el agravante de pertenecer a una fuerza de seguridad porque en el momento que se produjo el hecho no estaba de servicio.

Hoy se desarrollará la audiencia donde se podrían esclarecer varios detalles del caso, pero ya hay varios interrogantes que tienen respuestas. Estos son algunas de ellos:

1- ¿Qué pasó que el sospechoso decidió presentarse en Tribunales?

- Al parecer, Vizcarra se enteró de que personal de la División Homicidios ya se había fijado en él. Los agentes, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib, ya estaban tratando de encontrar el domicilio donde vivía para realizar un allanamiento y, posiblemente, aprehenderlo.

Ubicaron su casa paterna en El Timbó y allí recabaron información de que alquilaba un departamento en la capital, pero no habían logrado establecer el lugar donde vivía. Además, habrían sumado testimonios de personas que les dijeron que desde hace tiempo -no supieron precisar con exactitud cuánto- el policía y el odontólogo estaban juntos. Según confiaron fuentes judiciales, tendrían fotos y videos para probar la existencia de esa relación.

2- ¿Qué dijo cuando llegó a Tribunales?

- Se presentó en la fiscalía para hablar con Sale, pero en ese momento, el titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II se encontraba en la audiencia por el crimen de Ana Dominé. Cuando fue atendido por el secretario Alejandro López Islas, Vizcarra le informó que podría aportar datos sobre dónde podía estar el cuerpo de Marcial. Cuando estaban por tomarle declaración como testigo, el uniformado habría preguntado si no necesitaba abogado y su nerviosismo iba en aumento. Ante esa situación, pidieron que se lo lleven a la guardia custodiado hasta tanto se le consiga un defensor oficial.

3- ¿Qué sucedió luego?

- Cuando estaba rodeado de policías, se habría quebrado. Allí se habría presentado diciendo que se entarugaría porque había un pedido de detención en su contra, sin saber que todavía lo estaban investigando. Cuando sus colegas le preguntaron por qué pensaba que lo estaban buscando, habría respondido: “me mandé una macana, yo maté al odontólogo”.

Los efectivos se comunicaron la fiscalía para informarle lo que había ocurrido con Vizcarra. Sale ordenó que no se le hiciera ninguna pregunta al respecto y que se labrara un acta donde quede asentado lo que había ocurrido.

El sospechoso, al quedar aprehendido, entregó su arma reglamentaria, una Taurus nueve milímetros y su chapa identificatoria. También habría afirmado que la muerte se habría producido de manera accidental, ya que el arma se disparó cuando la estaba manipulando.

4- ¿Es creíble su versión?

- Los investigadores no la descartaron, pero su situación se complica por la conducta que mostró luego. No llevó a Marcial para que fuera atendido. Trató de ocultar su cuerpo y borrar varias pruebas para que no lo incriminaran.

5- ¿Fue interrogado en la fiscalía?

- El nuevo código procesal penal impide a los policías y a los funcionarios judiciales a tomar declaración a los acusados de haber cometido un delito. Los únicos que pueden interrogar a los imputados son los representantes del Ministerio Público Fiscal (ya sean fiscales o auxiliares) durante la audiencia donde se define la situación procesal de las personas que deben afrontar una acusación. En este caso, esa instancia se realizará hoy en el transcurso de la mañana. Sí puede confesar el hecho antes, pero para ello debe estar asistido con un abogado que certifique que se garantizaron sus derechos

6- ¿Dijo dónde arrojó el cuerpo?

- Sí. Con su defensor Carlos Díaz Alvillos, se presentó ante el fiscal Sale horas después de entregarse para informarle dónde había ocultado el cuerpo. El investigador labró un acta con los dichos de Vizcarra y formó un equipo integrado por policías, peritos del ECIF y se dirigieron hacia la zona de Villa Padre Monti acompañados por el imputado. Pasaron ese lugar hasta un lugar conocido como La Virgencita. El acusado se bajó de la camioneta, tomó impulso, caminó hacia una especie de precipicio de más de tres metros de altura y señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo. Los efectivos del Grupo Cero tuvieron que realizar un trabajo especial para que la médica de la fuerza pudiera realizar su tarea.

7- ¿Fue reconocido legalmente?

- Sí. El hermano de la víctima fue el responsable de identificarlo. Allí se produjeron los momentos de mayor tensión en toda la tarde. Por pedido del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, los parientes fueron trasladados hasta el lugar. “Respondimos a un pedido que ellos nos habían solicitado de estar al tanto de cada uno de los pasos que diera la fuerza. Entendimos su situación y por eso decidimos llevarlos”, comentó el funcionario. “Este no se merece ir ni a la cárcel”, gritó uno de los parientes.

8- ¿Se sabe cómo murió el odontólogo?

- Aunque aún falta recibir los detalles de la autopsia, el médico de Policía sospecha que recibió un disparo de arma de fuego en el sector izquierdo del cuello. No se pudo precisar si tenía otro tipo de lesiones porque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. El forense podrá despejar todas estas dudas.

9- ¿Dónde prestaba servicios el sospechoso?

- Vizcarra, al haber egresado recientemente de la Escuela de Policía, tenía el grado de oficial subayudante, el más bajo de los rangos superiores. Se desempeñaba en el área de Operaciones, oficina que tiene a su cargo la organización de operativos de la fuerza. “Era un chico que recién estaba empezando la carrera en la fuerza. Este fue su primer destino, por lo que mucho no conocemos de él”, explicó un compañero que pidió que su nombre no fuera publicado. Es miembro de una familia trabajadora y reconocido en El Timbó.

10- ¿Conocía la familia de la víctima al detenido?

- No. “Él era un hombre muy reservado y no comentaba sobre sus cuestiones privadas. Todo esto se investigará, porque este caso recién comienza”, comentó Sergio Pérez, abogado de la familia. Los pesquisas que trabajaron en el hecho creen que Marcial podría haber conocido a Vizcarra a través de Tinder hace varias semanas, quizás meses y cultivaron al menos una relación de amistad. Hay pruebas de que ambos compartieron varias salidas.

11- ¿Hay alguna teoría sobre cómo ocurrió el crimen?

- Por el momento todo es materia de investigación. Sin embargo, Sale ya tendría una teoría sobre cómo se pudo haber desencadenado el hecho. Antes de salir el sábado de su casa o en el trayecto en el que iba a buscar la torta que había encargado para su cumpleaños, el odontólogo se comunicó con Vizcarra y decidieron encontrarse en algún lugar no establecido hasta el momento. De allí se habrían dirigido a la zona de El Timbó.

12- ¿Se sabe dónde ocurrió todo?

- Todo parece indicar que lo habría hecho en ese lugar alejado de la capital y en el interior del vehículo. Al parecer, Vizcarra maneja el Toyota Corolla y el odontólogo se encontraba sentado en el asiento del acompañante. Por esa razón, la herida que tiene está en el sector izquierdo de su cuello.

13- ¿Qué hizo después?

- Al parecer, cubrió con dos toallones el cuerpo de Marcial y lo subió al baúl del auto. Lo arrojó en ese lugar y luego se marchó. Los investigadores sospechan que, por su instrucción policial, decidió quitarles los dominios al vehículo para que no fuera detectado por controles policiales.

14- ¿Se pudo establecer cuál fue el móvil del crimen?

- Aún no. Pero todo indicaría que se trató de una cuestión sentimental. Sólo Vizcarra podrá contar lo que sucedió dentro de ese vehículo el sábado, día en que fue visto por última vez. Pero sus dichos deberán ser confirmados por pruebas.

15- ¿Quedó descartado que haya tenido que ver con una cuestión económica?

- Esta posibilidad fue descartada por el querellante Pérez. “El hermano recorrió ayer los bancos en los que Oscar tenía depositados sus ahorros, pero no encontraron ningún tipo de irregularidad. No había transferencias de grandes sumas de dinero y sólo se detectó una extracción de $3.000 que había realizado antes de su desaparición.

16. ¿Cómo sigue procesalmente esta causa?

- Dependerá de lo que declare Vizcarra, si decide hacerlo. Los investigadores lo vieron quebrado emocionalmente, por lo que creen que estaría dispuesto a colaborar para que se sepa la verdad del caso. Sus palabras deberán ser comprobadas por las pruebas que surjan a través de sus dichos. De todas maneras, Pérez anunció que solicitará que se le dicte la prisión preventiva por 180 días -lo máximo que establece el código procesal- para que se pueda investigar de manera tranquila y con el fin de que se pueda desarrollar la mayor cantidad de estudios posibles.