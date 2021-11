El escenario de Juntos por el Cambio se teje con internas provinciales e intereses nacionales

Las reacciones detonadas dentro del frente Juntos por el Cambio tras la decisión del intendente Germán Alfaro de renunciar como senador electo pueden clasificarse en dos grandes grupos.

Por un lado, los que consideran que la decisión es la consecuencia de que el PJ y FR dejasen a JXC otra vez fuera de la conducción del Concejo Deliberante, con la intención de llevar al Frente de Todos a la intendencia si Alfaro se iba a la Cámara Alta.

Por el otro, los que entienden la dimisión como la consumación de una candidatura testimonial.

Una y otra postura exhiben cómo está perfilándose el escenario del frente opositor en el futuro inmediato y, también, en el mediano plazo. Porque el prólogo de las elecciones provinciales de 2023 ya ha comenzado en la política provincial y nacional.

El telar interno

Es evidente que Alfaro y Roberto Sánchez están proyectándose al 2023, cada uno por su lado. El intendente de Concepción, por caso, ya lanzó su postulación a gobernador. Pero lo que se teje a su alrededor no se encuentra nítidamente definido todavía.

Un caso concreto es el de los “radicales no alineados”, que en las PASO votaron por el diputado José Cano y la senadora Silvia Elías de Pérez. Ellos centraron su campaña en remarcar que los intendentes contra los que competían iban a enfrentar la disyuntiva de ser testimoniales o dejar sus intendencias en manos del PJ. Sin embargo, optaron hasta ahora por un silencio prudente. La razón es pragmática: a su alrededor barruntan que para ser alternativa de poder de dos años hay que contar con Alfaro “dentro” de Juntos por el Cambio.

Otra cuestión es FR. Ricardo Bussi ha dicho que quiere una alianza con Sánchez para 2023, en un frente sin peronistas. El año pasado hubo “sintonía fina” entre el lider republicano (acaba de cosechar 100.000 votos) y los intendentes radicales del oeste. Pero Mariano Campero, entrevistado por las periodistas Irene Benito y Gabriela Baigorrí, dijo en LA GACETA el martes que él piensa en “sumar a todos los tucumanos”, lo cual incluye a Bussi, pero también a Federico Masso. Todo un cambio.

Masso, que viene de lograr el 4% de los votos con el Frente Amplio, está abierto a todo diálogo, a la vez que tiene un pasado de afinidad con el alfarismo: fue secretario de Urgencias Sociales de la capital entre 2017 y 2019.

Las agujas oficialistas

Aunque los casos de Bussi (todo un divisor de aguas) y de Masso (con consenso entre radicales y peronistas) son contrastantes, ambos llevan a un planteo común: la conveniencia de Juntos por el Cambio de ampliar su base de sustentación en la búsqueda por arrebatarle el poder al oficialismo dentro de dos años..

A esa posibilidad aún le falta un elemento que se encuentra en evolución: qué va a pasar con el Frente de Todos en Tucumán. Si los intereses del jefe de Gabinete Juan Manzur y del gobernador interino Osvaldo Jaldo siguen alineados y las heridas de la interna son restañadas, el escenario oficialista de 2023 es el de una unidad competitiva. Si los proyectos políticos de ambos líderes, en cambio, no devienen concurrentes, será otra escena.

Frente a esta última posibilidad, tal como está diseñado hoy, Juntos por el Cambio no presenta la más flexible de las estructuras para contener las esquirlas de un estallido oficialista. La “ampliación” se torna acuciante.

Los ovillos federales

No sólo voluntades internas rigen la dinámica de Juntos por el Cambios. La proyección de los dirigentes nacionales hacia 2023 también talla en la situación provincial. Y conforme pasen los meses, será más gravitante.

El PRO nacional quiere incorporar más peronistas a Juntos por el Cambio, con el kirchnerismo como límite. Tanto en la vertiente macrista (Mauricio Macri formó binomio con Miguel Pichetto en 2019) como “larretista” (Horacio Rodríguez Larreta viene estrechando vínculos con Alfaro desde 2020). El jefe de Gobierno porteño tiene mutua sintonía con el titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, con quien son han tejido afinidad Sánchez y Campero. El favorito para suceder a Cornejo es el gobernador Gerardo Morales, quien la semana pasada confirmó en LA GACETA que se postulará a la Presidencia. El referente primero del jujeño en Tucumán es su amigo Cano.

Pero además de acercar ovillos a la UCR, Morales coquetea políticamente con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a quien invitó a conformar una fórmula. Ella, antenoche, salió en defensa de Alfaro para todo el país, denunciando “un golpe de palacio” del PJ en el Concejo de la capital.

El triunfo federal de Juntos por el Cambio dispara alquimias de toda índole en un coalición que entendió que la unidad es una variante exitosa. Aún está todo “en veremos”, pero lo que se irá viendo repercutirá en Tucumán. Aquí, los miembros de JXC, ¿entenderán la lección de la unidad?

Crítica alfarista a Campero: “El intendente de Yerba Buena no cuestiona el pacto de Manzur y Bussi”, dijo Albarracín

“A la institucionalidad se la defiende siempre. Que Mariano Campero tenga disensos con Germán Alfaro no habilita a pregonar la entrega de la intendencia de la capital al manzurismo”, cuestionó el titular del bloque de legisladores del PJS, Raúl Albarracín. “Cuando se eligió la mesa del Concejo de Concepcion, Campero bregó para que se garantice un presidente afín a Sánchez. ¿Por qué no debe ser así para Alfaro? No quiero pensar que Mariano es funcional a Manzur, como lo es Bussi. Manzur y Bussi son la sociedad que no da lugar a Juntos por el Cambio en la mesa del Concejo capitalino. Es llamativo que el intendente de Yerba Buena no critique eso, pero sí a Alfaro. Germán, con su decisión le garantiza a Juntos por el Cambio mantener tanto la intendencia de una de las seis ciudades más importantes del país, así como la banca del Senado”, aseveró el parlamentario radical.