El editorial de Van Mameren: lo que dejó la fiesta de la democracia

El conductor de Panorama Tucumana, Federico van Mameren, habló de "la fiesta de la democracia" que se vivió el domingo y planteó que, como en todas las fiestas, cuando se apagan las luces quedan los restos.

"No queda más remedio que empezar a ver qué recordamos de esa fiesta", comenzó a relatar. Y mencionó que al oficialismo nacional le quedó un "problema de diccionario" sobre lo que es una victoria. "El Gobierno se enredó en buscar explicaciones y no se trata de eso, los votantes esperan reacciones, hechos. Y el primer hecho del presidente fue liderar un acto porque quiso hablarle al peronismo, pero se olvidó de que es el presidente de todos los argentinos y que el mensaje que dejó la fiesta del domingo no tiene que ver con el peronismo sino con el país entero", afirmó.

"Buscaron mostrar un peronismo unido -siguió- para los próximos dos años. Pero el presidente cometió dos cosas innecesarias: los culpables de todo fueron, una vez más, los medios y trató de identificar enemigos, habló de Macri y de Milei".

Van Mameren recordó, en ese sentido, que "desde hace ocho años la sociedad argentina da mensajes muy concretos: que tiene problemas de inseguridad, droga, economía, inflación, pobreza. Y les pide tanto al peronismo como a Cambiemos que los solucione". Además, agregó que "la sociedad aprendió que cuando les entrega todo el poder, mucho menos llegan las soluciones".

Y observó que "en Tucumán las cosas no son muy distintas: la sociedad le dijo basta al peronismo después de 22 años de gobierno. Esa advertencia derivó en este resultado casi histórico del domingo, donde la oposición estuvo a un 2% de ganarle, algo impensado. Y, al igual que con el gobierno nacional, le dijo al peronismo y a la oposición que no quieren solo solucionen los problemas sino que los solucionen juntos, que se ocupen de la sociedad y no de sus propios problemas. También les dijo a Jaldo y a Manzur que tienen que estar juntos; lo mismo para Juntos por el Cambio".

El periodista destacó que "el intendente Alfaro confirmó que le había mentido a su electorado" al renunciar a la banca. Y habló de "una devaluación de la palabra a la que han contribuido los hombres públicos: hay una verdad pública y otra q se dice por abajo. Y no es un problema solo de alfaro sino del sistema político".

En ese sentido, remarcó que "Jaldo es experto en testimoniales", que Manzur llegó a decir "vos escuchalos, después hacemos lo que queramos", y que Daniel Leiva "es capaz de decir cualquier cosa y mentirnos".

"A su vez, ninguna de las fuerzas hizo algo para que esto pueda cambiar", cuestionó.

Por último, destacó que "a esta fiesta del domingo pasado se decidió no invitar más a alguien que venía asistiendo a todas las fiestas: José Alperovich, que estuvo más de una década en el poder y hoy ha quedado reducido simplemente a una banca legislativa".