Robo en plena calle 25 de Mayo: "Quedamos traumatizadas y asustadas"

Un desconocido ingresó con un arma en la mano y arremetió de manera violenta contra las dos empleadas del comercio. En unos dos minutos, sustrajo la recaudación del día y productos de tecnología, y se fue. El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 19, en la calle 25 de Mayo al 400, en pleno microcentro de la capital provincial.

El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad y se pudo ver toda la secuencia. “Esta persona ingresó armada y nos apuntó. Nos inmovilizó y le pegó a mi compañera. Yo empecé a gritar. Ahí, me pidió que me tranquilizara y que me callara; nos dijo que no nos iba a hacer nada. Abrió la caja y sacó todo el dinero recaudado”, relató, entre otros detalles, Cyntia Chicarini, una de las víctimas.

La empleada contó que era su primer día de trabajo en el lugar. Además, contó que el agresor se había llevado sus pertenencias, como las llaves y celulares. "Luego se fue caminando por la 25, como si fuera un peatón más", describió.

"Quedamos traumatizadas y asustadas", enfatizó.