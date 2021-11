Toscano afirmó que en el manzurismo "hablan de institucionalidad cuando les conviene"

Ante las críticas por la renuncia a la banca del Senado, en Juntos por el Cambio (JxC) salieron a apoyar al intendente de la capital, Germán Alfaro. Esta vez, el respaldo fue de Alfredo Toscano, referente del propio Partido por la Justicia Social (PJS).

El dirigente defendió la decisión de Alfaro de continuar como jefe municipal en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, al señalar que dirigentes del oficialismo “tienen una doble moral”. Recordó que en el manzurismo “pidieron la renuncia del vicegobernador Osvaldo Jaldo como presidente de la Legislatura”, en medio de la interna en el Gobierno.

“Recuerdo a dirigentes como Gerónimo Vargas Aignasse que reconocían la institucionalidad, pero aún más la legitimidad. Decían que Juan Manzur tenía el derecho de elegir quién lo iba a suceder. Es decir, hablan de institucionalidad cuando les conviene”, enfatizó.

“A (Pablo) Yedlin lo escucho decir que está mal la testimonial, pero recuerdo que llegó a ser diputado nacional porque horas de presentar la lista oficial lo bajaron porque no tenía votos y para poner a Osvaldo Jaldo; luego Jaldo renunció para que sea diputado. En ese momento, aplaudió con las dos manos. Yedlin, además, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas por actos de corrupción”, enfatizó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad capitalina.

En esa línea, argumentó que “necesitamos garantizar la institucionalidad, la línea sucesoria, al no tener vice intendente” y no dejar al manzurismo al frente de San Miguel de Tucumán.

Toscano también apuntó al partido CREO, en particular a los dirigentes Paula Omodeo y Sebastián Murga, tras las críticas de este espacio. Ese sector es aliado e integrante de Juntos por el Cambio (JxC). “Me sorprendió tremendamente. La democracia, las instituciones y la política se deben sentir y practicar. No recuerdo que Murga y Omodeo hayan dicho algo cuando distintos dirigentes manzuristas querían hacer renunciar a Osvaldo Jaldo, rompiendo la institucionalidad. Tampoco cuando fue testimonial Osvaldo Jaldo o cuando lo destituían al juez (Enrique) Pedicone. No hablaban de política ni de institucionalidad. No sé qué estaban haciendo en ese momento. No respeto la opinión de quienes acaban de llegar e intentan ver de qué se trata esto”, enfatizó. “Uno es republicano siempre y hace política siempre”, añadió, entre otras referencias.