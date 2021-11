Dejó una carta en una urna y Jaldo lo recibió

Se trata de Rolando Ponce, un hombre de 67 años que necesita una solución habitacional y decidió contactar al gobernador, Osvaldo Jaldo, mediante una nota que introdujo en el sobre de la votación del domingo.

La misiva fue encontrada y viralizada por las autoridades de mesa. Jaldo lo recibió ayer luego de enterarse de que el hombre necesitaba una vivienda.

“No esperaba este recibimiento. La historia de mi vida es que siempre trabajé y no pude tener un techo digno. Por eso, pedí esta ayuda porque la jubilación no me alcanza para pagar algo más”, explicó Ponce.

¿Cómo se le ocurrió contactar al Gobernador?, le consultaron. “Hice la carta un viernes y decidí ponerla en el sobre, porque era la única manera que tenía de hacer esto. No esperaba que sea tan rápida la reunión. Fue un encuentro muy lindo. El Gobernador me dijo que hará las gestiones para conseguir una casa. Le agradezco a la presidenta de mesa que le dio volumen a esta carta y la hizo viral”, contó el jubilado.

“Aprovechando que la democracia nos permite poder votar, Rolando introdujo una cartita para que lo ayudemos a resolver su problema habitacional”, añadió el titular interino del Ejecutivo. Vamos a trabajar para buscar una solución a Rolando. Él no quiere que le regalen nada, quiere pagar la cuota de una casa”, detalló el gobernador.