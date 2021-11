Ofrecen sólo arrendar tierras del ingenio San Juan, y los trabajadores se oponen

El empresario Emilio Luque ofreció a la firma Constructora del Tucumán SA, actual administradora del crawn down (salvataje) del ingenio San Juan, el arriendo de las “tierras rurales” por cinco años, por un precio y forma de pago a convenir, aclarando que la oferta es para “explotación agrícola” y por eso plantea “la urgencia de resolver sobre un acuerdo” para la “preparación de suelos, compra de semillas y demás tareas culturales que requieren las tierras en cuestión”.

La presentación en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la VIII nominación, a cargo de Pedro Pérez, la hizo Fernando Carlos Tomas, en representación de Constructora SA, donde informa y adjunta la “carta de intención de arriendos” de la empresa CASS (Complejo Alimenticio San Salvador SA) y que firma su presidente, Martín H. Luque.

En esa documentación, CASS explica textualmente el objeto de la oferta: “arriendo de la totalidad de los campos o tierras rurales pertenecientes al Complejo Agroindustrial San Juan SA, a partir de la celebración de un contrato respectivo y/o el que se negocie en definitiva con el objeto descripto”.

Cabe señalar que el emplazamiento del ingenio-destilería San Juan quedó hoy rodeado por el crecimiento urbano de la ciudad de Banda del Río Salí, y que en la propuesta a Constructura SA se menciona la colaboración mutua para “un alistamiento adecuado y un funcionamiento correcto de la planta, conforme lo disponga la administración”.

Rechazo de trabajadores

Consultado sobre esta nueva instancia en el concurso preventivo, el secretario general de los trabajadores de la Fotia, Pablo Campo, fue contundente. “Esta presentación es una burla, una payasada de Luque, un empresario que dice que es serio. No describen ni inversión, plazos, arreglos, nada sobre la situación de los 289 trabajadores…, nada. Así es. No dicen nada de nada, un desastre. Sólo les interesa las tierras”, resumió.

“Para los trabajadores de la Fotia, es una burla que Emilio Luque presente la oferta a través de su hijo. Deducimos que no es una oferta seria, ya que en los años de arriendo que pretende, no se especifica ninguna inversión en el ingenio y por eso no habría garantía de que mantengan nuestra fuente de trabajo. Se puede leer que no existe mucho interés en activar la fábrica”.

Luego, Campo opinó que el tiempo de recupero de una inversión en el San Juan podría durar 10 años, y que “Luque no es hombre que venga para hacer obra de caridad, menos a una semana de opinar en la televisión que el ingenio San Juan es inviable”. “Así que nosotros no lo vemos, como representantes de los trabajadores, que sea una solución la propuesta de la familia Luque, que llega de la mano del Grupo Omil para presentar el arriendo en el Juzgado. No lo vemos como serio”, añadió.

“Reitero que esta oferta es una burla y considero que Luque viene a poner trabas al trámite y a la oferta de (Jorge) Rocchia Ferro para que se retire, o a cualquier otro oferente que pueda hacer viable la molienda en el ingenio. Quieren quedarse, junto con Omil, con las tierras del Complejo, porque Emilio Luque aseguró en la televisión que el Concepción se quedaba sin caña y por eso terminaba temprano la zafra. O sea que la conclusión es que no quiere que el San Juan vuelva a moler, para quedarse con las tierras y plantar la caña sólo para el Concepción”.

Nota en el juzgado

Ante la oferta formal de arriendo, la dirigencia gremial (de empleados y obreros de fábrica y surco) del San Juan presentó en el juzgado una nota en la que resaltan que “así, como está formulada, no nos queda otra opción que oponernos a que se disponga al respecto, hasta tanto la administradora presente un informe detallado de los inmuebles rurales de la concursada, su estado, las tierras arrendadas y los contratos de arriendos, padrón por padrón, ya que de otra manera podrían afectar eventualmente los derechos de terceros”.

Mencionan otra nota presentada en iguales términos el 7 de octubre pasado. “Los sindicatos siempre manifestamos nuestra conformidad al arriendo de las tierras de la concursada, como una manera de protegerlas y de generar recursos”. Pero los gremialistas apuntan en la nota que con el paso del tiempo se dieron cuenta que Constructora SA “se quedó sistemáticamente con los dineros de esos arriendos, que los percibió en negro, no los ingresó en la contabilidad del Complejo burlando el control judicial, y no los destinó a la reparación de la fabrica y al pago de las deudas”. “Esto nos llevó a exigir de forma constante que los montos para el pago salarial sean depositados en cuentas judiciales. Y vale para el presente caso si se llegara a concretar la oferta”, concluye la misiva.

Mantienen los términos: Rocchia Ferro y el interés por la fábrica

El presidente de Croanda SA, Jorge Rocchia Ferro, ante la consulta de LA GACETA, señaló que su oferta por el ingenio-destilería San Juan “se mantiene en los términos en que fue presentado ante el juez a cargo del concurso preventivo”. Solo esto señaló sobre la propuesta del Grupo Luque, tras afirmar que ya la conocía. Cabe señalar que la intención de Croanda, y que figura en su presentación, es pagar $ 28 millones por los bienes muebles e inmuebles del “casco ingenio”, para alistar en lo inmediato la fábrica y poder producir en 2022 azúcar crudo y melaza. La compra no incluye a los actuales empleados, pero les dará prioridad para la nueva plantilla.