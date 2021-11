Qué recaudos tomar en caso de tormentas eléctricas y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anunció fuertes precipitaciones para hoy. En minutos, el cielo se cubrió de gris y el viento comenzó a soplar con fuerza. En algunos lugares de Tucumán ya llueve. Conocé qué tenés que hacer si el agua te sorprende fuera de casa.

Tomá en cuenta estas recomendaciones:

- No transites por calles inundadas.

- En caso de que tu vehículo quede atrapado, salí y busca un refugio seguro.

- Permanece en un lugar seguro, buscá resguardo y no salgas a la intemperie.

FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.

- Evitar estructuras altas como torres, árboles, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico.

- En un auto: permanecer en el interior y estacionar en un lugar abierto sin árboles.

- Si no te queda otra que circular en el auto, hacelo a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

- Desenchufar los electrodomésticos y otros artículos eléctricos, tales como computadoras.

- Retirar de la calle elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta.

- Evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta.

- Evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.