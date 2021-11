Adentro de la historia “santa”

Martín Berta está en pleno trabajo de encontrarle una razón científica a la pasión desbordante que se vivió en el último partido de San Martín. “La idea surgió este año. No tenía pensado trabajar sobre el club”, explicó el estudiante de la licenciatura en historia de la Universidad Nacional de Tucumán. Él basará su tesis en el club de La Ciudadela. Será el paso previo a ser aprobado para ganarse la vida haciendo lo que le apasiona. “El origen y los procesos de popularización del club” es formalmente la primera aproximación al título final.

“Cuando me incorporé al Departamento de Investigación Histórica y Estadística de San Martín me decidí porque también quiero aportar al conocimiento del departamento”, explicó uno de los primeros integrantes del grupo formado en 2020. Berta quiere descubrir qué es lo que hizo movilizar a miles de personas ayer y en tantas otras jornadas que el equipo jugó. “Me gustaría descubrir por qué el club tuvo y tiene esa evolución. Cómo se fue captando a las masas populares y por qué se sentían identificadas con el club. En ese momento, el de los orígenes, Atlético pertenecía a la elite, las clases sociales eran muy diferenciadas, algo que hasta hoy se ve”, fue revelando algo de las investigaciones que lleva hechas. “Me gustaría llegar a esa conclusión que explique cómo San Martín, siendo un club de origen humilde, termina siendo uno de los más conocidos del país”, indicó el estudiante de 32 años.

CON COMPAÑÍA. Martín Berta (izquierda), con Ramiro Villa y el escudo de fondo.

Berta no sólo quiere hacer un aporte de conocimiento exclusivo para un club. Tampoco quiere que su trabajo final quede circunscripto al universo del fútbol. Todas esas intenciones se pueden materializar según sus investigaciones. “San Martín tiene mucha historia, no solamente es fútbol. En el estadio se libró una parte de la Batalla de Tucumán. Es un barrio histórico”, resaltó Berta. Con ese pensamiento no es descabellado pensar que hasta el simpatizante “decano” disfrutará la tesis.

“Uno, conociendo el pasado, comprende el presente. A mí me apasiona indagar e investigar saber cómo fueron esas sociedades y valorizar”, comentó. “Valorizar nuestra historia, la tucumana, porque fue muy importante para la nacional también. Tucumán fue la sede de la declaración de la independencia y gracias a eso, podemos ser una Nación libre”, opinó. Todavía falta mucho por investigar. Berta tiene que seguir buscando datos en los archivos de LA GACETA y rastreando ejemplares del diario El Orden. Seguirá apoyándose en los aportes de Ramiro Villa, compañero en el Departamento de Investigación Histórica y Estadística. También en su madrina, Gladys Ruiz, profesora de Letras que llega a bibliografía difícil de conseguir; y en su pareja, María Eugenia Aragón Martín, que dato que escucha interesante se lo aporta. Así como San Martín tuvo un desafío ayer que no supo resolver, Berta tomará un reto que espera tenga un mejor resultado. “La idea es hacer una ponencia el año que viene en un congreso en Santiago del Estero. Habrá una mesa de deporte e historia. Será una presentación en sociedad al frente de prestigiosos historiadores”, afirmó Berta. Será un buen parámetro para saber si su tesis “albirroja” vale un título universitario.

Se fueron felices de una "hermosa cancha"

Lo que se vio en La Ciudadela fue un tri-un-fa-zo de Tigre. Se lo vio y, en sintonía con la buena imagen que dejaron, los jugadores de “El Matador” lo sintieron también así. “Esta cancha es hermosa para ganar y hacer un gol”, destacó Pablo Magnín.

El delantero, inalcanzable goleador de la Primera Nacional con 22 tantos, pudo hacer las dos cosas en la noche tucumana. Para el goleador no fue en un estadio cualquiera, tal como lo destacó Sebastián Prediguer que supo tener a la hinchada “ciruja” de su lado. “Es una cancha difícil para jugar. Yo lo comprobé también cuando jugué aquí”, comentó el volante central que vistió la camiseta de San Martín durante 2017.

FESTEJO. En la intimidad del vestuario, el festejo de los jugadores de Tigre.

Pese a que el público alentó constantemente a los jugadores “santos”, no alcanzó para alienar con la misma constancia al planteo de Diego Martínez. El DT hizo lo que siempre propuso Tigre durante las 32 fechas del torneo: ir al frente, tanto de local y como de visitante, con orden y sin desesperación.

“Vamos a seguir haciendo lo mismo”, estableció Magnín con respecto al modo en que encararán la final ante Barracas Central el domingo. “Somos un justo finalista”, agregó Prediger.

El autor del segundo gol de “El Matador”, Ljiel Protti, reconoció que el planteo que mantuvieron a lo largo de un torneo tan extenso fue posible gracias a un gran esfuerzo. “No es fácil ser protagonista y salir a ganar en todas las canchas. Es una presión linda, pero que tuvimos que sostener por demasiadas fechas”, indicó el delantero.

Por su parte, Gonzalo Marinelli, reconoció que hubo momentos del torneo en que el equipo no rindió. “Pero esas situaciones las superamos jugando bien al fútbol. La gente no dejó de acompañarnos porque se sienten identificados con el equipo”, aseguró el arquero, que tapó magistralmente una pelota que tenía destino de gol cuando el partido no tenía goles. “Justo cuando gambetean al defensor, achiqué y pude sacarla”, celebró su reacción Marinelli, que tuvo una sólida actuación.