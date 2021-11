Mauricio Macri: “El ‘ah, pero Macri’ no funcionó”

El ex presidente Mauricio Macri estuvo presente en el búnker en el que Juntos por el Cambio celebró el triunfo nacional. “Tienen que corregir el rumbo e intentar establecer relaciones con el mundo. La mayoría de los argentinos no les cree y echándole la culpa a los demás no lo van a conseguir”, dijo en declaraciones al diario La Nación. Luego remarcó: “el ‘ah, pero Macri’ no funcionó”. Respecto de la convocatoria que hizo el presidente Alberto Fernández a la oposición, Macri expresó: “la oposición debe entender qué significa ese llamado, quién lo hace: ¿es un llamado que hace el Presidente con el apoyo de la vice, con el apoyo de La Cámpora? Es muy serio lo que ha pasado en la Argentina... La gente ha dicho basta.”