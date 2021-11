El Frente de Todos achicó la diferencia de votos en la provincia de Buenos Aires

El Frente de Todos terminó la jornada electoral con un leve aliciente: achicó la diferencia que se había registrado en las PASO en la provincia de Buenos Aires. Pero eso no le quitó dramatismo a una derrota catastrófica: perdió en territorio bonaerense y en otras 14 provincias. Y, desde el 10 de diciembre no tendrá el control del Senado, ya que el bloque oficialista se quedó sin quórum propio.

Al cierre de esta edición, en la provincia de Buenos Aires la brecha era de apenas 1,3% con el 97% de las mesas escrutadas. Con este resultado, Diego Santilli (JxC) se imponía ajustadamente a Victoria Tolosa Paz (FdT) en la categoría de diputados.

Tras el mensaje grabado que se emitió por televisión y las redes sociales, el presidente Alberto Fernández se dirigió al búnker oficialista en el barrio porteño de Chacarita. Allí cerró su mensaje con una convocatoria especial: “el miércoles, que se celebra el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”.

Quien también les habló a los militantes en el búnker del FdT fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Lo que se viene es recuperar, reconstruir, renacer. Pero no sólo crecimiento económico; tiene que ser crecimiento con inclusión para que el crecimiento les llegue a todos y todas”, arengó. Luego agradeció “a Maxi (Kirchner), a Sergio (Massa), a nuestro presidente Alberto Fernández y a nuestra Presidenta (sic) Cristina Fernández de Kirchner”.

En la sede de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, el ambiente era de fiesta. Los principales dirigentes de la coalición opositora celebraron el triunfo a nivel nacional. “Queremos progresar, queremos trabajo y producción. Estamos acá todos juntos porque entendimos que el camino no es individual, no es cerrarse, es abrirse, es tender puentes. Es abrazar a cada bonaerense que quiere vivir en una provincia distinta. Queremos ver a los chicos en las escuelas, a la gente trabajando y a los delincuentes presos. Ahí es donde tienen que estar. Y eso lo vamos a construir juntos”, dijo Santilli.

En Capital Federal, la clara ganadora en la categoría de diputados fue María Eugenia Vidal, quien se impuso por amplio margen al peronista Leandro Santoro. “Ganamos todos porque ganaron nuestros valores, principios y dignidad. Nos diste un mensaje muy importante: que al poder lo tenés vos, que los argentinos no tienen dueño y que nosotros no somos tus jefes”, dijo la ex gobernadora bonaerense.

Santoro, por su parte, manifestó: “hicimos la mejor elección del kirchnerismo en medio término; nunca habíamos logrado sacar acá 25 puntos (en referencia a la Ciudad de Buenos Aires)”.