Bussi quiere retomar un acuerdo con Roberto Sánchez

Envalentonado por el corte de boleta que se registró ayer en Juntos por el Cambio, Ricardo Bussi anunció que apostará a reconstruir un acuerdo político con Roberto Sánchez de cara a la competencia para la gobernación en 2023.

Anoche, en el búnker republicano, los candidatos se mostraron entusiasmados por el resultado electoral propio con un poco más de 100.000 votos obtenidos. Es decir, que Fuerza Republicana alcanzó el 11% del total de sufragios. Sin embargo, lo que más se celebró en las filas del bussismo fue el “corte de boleta” en Juntos por el Cambio. Ante ese escenario, Ricardo Bussi avizora la posibilidad de retomar el diálogo con el concepcionense Roberto Sánchez con la mirada en las futuras elecciones para gobernador.

“A futuro veo que Roberto Sánchez va a romper con Germán Alfaro. Esto sucederá porque Alfaro no asumirá en el cargo. Le mintió a la comunidad -remarcó Bussi-. Va a asumir su mujer (en referencia a Beatriz Ávila); es decir que ya estafó al electorado de Cambiemos y lo va a hacer de nuevo. Por eso, no me cabe duda de que cuando eso ocurra se abrirán las puertas para armar un gran frente ‘no peronista’ para Tucumán”, remarcó.

Un cimbronazo

El bussismo pretende concretar un gran frente político opositor al peronismo. Con ese objetivo cargó sus críticas contra el actual intendente de San Miguel de Tucumán. “Alfaro no asumirá y será un cimbronazo en ‘separados por el cambio’ -dijo en tono irónico- y lo van a conocer como lo conozco yo. La mujer de Alfaro es una persona que será funcional a Cristina Kirchner; es decir que Manzur le lleva a la vicepresidenta tres senadores que van a luchar por su unidad; Manzur se tiene que sentir satisfecho”, dijo. El bussismo apuesta a una nueva etapa de diálogo con Roberto Sánchez. El argumento principal de FR es que ya no estarán en la “mesa chica” de Cambiemos los radicales José Manuel Cano ni Silvia Elías de Pérez.

En la Legislatura

Ricardo Bussi también centró sus cuestionamientos contra la legisladora Nadima Pecci, quien el mes pasado renunció a las filas de Fuerza Republicana. “Nos abandonó irresponsablemente en la mitad del río, sin embargo hemos sostenido los votos y hemos crecido cuatro puntos”, remarcó.

“El objetivo está cumplido; queremos mostrar la potencia electoral de nuestro partido -resaltó-. Pero también estamos decididos a encarar un proyecto ‘no peronista’ en Tucumán para arrebatarle el gobierno a la actual gestión y poner a la provincia del lado de la responsabilidad y la transparencia”, resaltó.

El escrutinio provisorio reveló que FR obtuvo más votos para la categoría de senador (107.541 sufragios), que para diputados (101.118).

El legislador Bussi elogió el debut electoral de su hija Josefina Bussi. “Fue la sorpresa de esta elección. Ella tuvo que ponerse el traje de candidata y lo lució con la prestancia y la convicción que ningún otro candidato pudo lucir; por eso estoy orgulloso”, afirmó.

Anoche, Bussi junto a sus familiares y algunos colaboradores más cercanos cerraron la jornada electoral en un restaurante de Yerba Buena. Con empanadas y brindis, el bussismo celebró el resultado y avizora un posible frente opositor.

En medio de brindis, el bussismo festejó lo que considera como “una gran elección”. “Hemos enfrentado a dos monstruos multimillonarios. Se ha visto dinero en las calles. Hubo compra de voluntades como siempre, ya es una constante en Tucumán; no tenemos sorpresa, pero sí indignación, porque no dejan que la gente se exprese libremente. Eso es el peronismo”, insistió.