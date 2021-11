Cartas de lectores I: Día de la Tradición

Este 11 de noviembre, como todos los años, nos reunimos con Alfredo, Gustavo, Selva y Evaristo, mis grandes amigos del ayer. Celebramos un cumpleaños y recordamos esos bellos momentos, teñidos de añoranzas y melancolías, allá en nuestro querido Colegio San Cayetano, cuando bailabámos en el Día de la Tradición, todos vestidos de gauchos y recitando algunos versos del “Martín Fierro”, obra cumbre de José Hernández, que por ser esta fecha el día de su nacimiento se lo instituyó como homenaje. En nuestra conversación coincidimos en la falta de identidad de nuestro pueblo, de cómo hace unos días atrás, en una fecha rebuscada e inventada, ajena a muestras tradiciones, gastamos en pinturas, disfraces, caretas y calabazas y celebramos Halloween. ¿Qué significado tiene? Mucho perreo, reguetón y monstruos, poco y nada de zamba, chacarera y atuendo criollo. En esos momentos me entra una llamada desde España, para sorpresa y alegría nuestra. Era de María Antonia, “Toñi “, que era quien nos enseñaba las coreografías de nuestras danzas, gran bailarina clásica y de flamenco y que pese al gran éxito que obtuvo en su tierra natal, nos deseó un feliz Día de la Tradición. ¡Argentinos! Valoremos siempre lo nuestro, no sólo somos fútbol. Un pueblo que no reconoce su pasado no tiene identidad ni forja ese futuro lleno de grandeza con el que soñaron nuestros antepasados. Para los que piensan igual, les deseo un feliz Día de la Tradición, y que no nos duela usar las vestimentas gauchas y bailar nuestro folclore y que... ¡Viva la Patria!

Francisco Amable Díaz

Pedro G. Sal 1.180 - B° 20 de Junio

San Miguel de Tucumán