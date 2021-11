Elecciones 2021: un tucumano fue disfrazado de preso y no lo dejaron votar

Una situación particular se vivió esta mañana en la escuela Técnica N°1 de Lastenia. Un tucumano decidió ir a votar disfrazado de preso, sin embargo cuando se disponía a ingresar al cuarto oscuro, Gendarmería Nacional no le permitió votar.

"Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad. Los hechos de violencia son cada vez más incesantes hacia la gente. Necesitamos más policías, necesitamos que la justicia cambie y que no sea favorable para los que están en el poder, las mismas instituciones crean un sistema fraudulento", afirmó Emanuel Villarreal en diálogo con LA GACETA.

El hombre, de 29 años, contó que alquiló ayer el disfraz y está mañana tomó la decisión de ir vestido de esa manera para generar conciencia.

"No estaba enojado, fui tranquilo como cualquier ciudadano", admitió Villarreal.

"Cuando llegué al establecimiento la policía me dejó ingresar, pero cuando llegué a la mesa y ya me había entregado el documento llegó gendarmería, me pidió le pidió mi DNI a las autoridades y me llevaron a la orilla. Me preguntaron por qué estaba vestido así y me sacaron de la escuela", relató.

Por último, Villareal señaló que más tarde acudirá a sufragar sin el disfraz para evitar cualquier tipo de sanción. "Hago fletes en Lastenia, no pertenezco a ningún partido político, no sufrí de hechos de inseguridad; pero apoyo a la sociedad", finalizó.