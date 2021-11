Las Cañas, con un tercer tiempo imperdible

Cada fin de semana, el predio de Jockey Club convoca a las familias de las competidoras y de los competidores a compartir jornadas de distensión, compañerismo y juegos, impulsadas por el torneo de Las Cañas. Mientras muchos se calzan los botines para competir, el resto aprovecha el espacio verde para preparar unos mates o alistar la mesa para cuando termine el partido. Y ahí, cuando se escucha el pitido final empieza la diversión para todos.

El tercer tiempo es el momento más esperado tanto por los competidores como por los acompañantes. Muchos aprovechan para relajarse y compartir en familia bajo el sol y frente al paisaje de los cerros tucumanos.

“Es impresionante el tercer tiempo. Más allá de perder y todo, la gente se queda y festeja. Yo creo que después de que estuvimos encerrados por la pandemia, se valoran mucho más las cosas simples y creo que eso contribuye a disfrutar estos momentos con amigos y familia”, mencionó la periodista “Lulú” Merletti, que juega como defensora para Cachengue FC.

Del torneo que comenzó hace más de cinco años y que está cerrando su temporada 2021, participan principalmente amateurs pero también se sumaron ex profesionales que “tiran magia” en el campo de juego. “Hace 6 años que compartimos acá. Jugamos desde chicos, así que venimos a pasar un buen momento. Disfrutamos, la pasión sigue y no nos gusta perder, pero cuando ganamos todo es disfrute. Todo el torneo en general me gusta: la organización, cómo está ornamentado, cómo está creciendo. En el tercer tiempo pasás un momento agradable más allá de la calentura del partido”, dijo Fernando Fontana, ex jugador de Atlético.

“Tercer Tiempo es un equipo de amigos. Los que somos ex jugadores venimos a disfrutar y pasar un buen momento entre nosotros. Es un muy lindo lugar”, opinó Aníbal Roy González, otro de los ‘decanos’ que se unió a la movida.

Lucas Ischuk, ex arquero de Atlético, también pertenece al equipo Tercer Tiempo, pero colgó los guantes para probarse como central, posición que le queda cómoda aunque lo cansa más, según comenta. “Me paro en el medio, no sé a qué juego. Es una linda experiencia. Me gusta pero me cansa mucho más, eso sí”, dijo.

En la cancha no existen las enemistades, se promueve el juego limpio, pero las rivalidades no quedan de lado. Cada equipo ya tiene “fichado” a su rival directo y los viejos profesionales no olvidan los colores de su corazón. Ex “decanos” y ex “santos” se lucen en las canchas del complejo y se hacen chistes entre sí. “Le ganamos a Tercer Tiempo. Jugamos con tres ‘decanos’ y le ganó el único ‘santo’”, contó entre risas Mario “El Negro” Vera, ex jugador de San Martín.

“Hace cuatro años que juego con mis amigos. Poder compartir con ellos después del profesionalismo está bueno. Pasamos lindos momentos, que por ahí antes no lo podía hacer”, agregó.

Las Cañas es uno de los torneos más convocantes de la provincia y cada vez son más los equipos que quieren participar. La movida creciente del fútbol 5 y fútbol 7 acompaña esta propuesta que por año se vuelve más amplia.

“El torneo empezó hace cinco años y hasta hoy crecimos bastante. Comenzamos con seis equipos femeninos y ahora hay más de 40. Creo que el fútbol es una actividad deportiva que también tiene una parte social y por eso es atractivo”, mencionó Gonzalo Peña, organizador del torneo.

El rango etario de las personas que participan es amplio y, en su mayoría, van desde los 20 hasta los 50 años. Muchos son ex deportistas, no sólo profesionales futbolistas, sino también hay varias ex jugadoras de hockey que después de colgar los palos, se sumaron a este deporte. Ese el caso de Paula Domínguez y Ana Rodríguez por ejemplo, quienes jugaron al hockey durante varios años en Tucumán Rugby y Universitario -respectivamente-, y ahora pertenecen al mismo equipo: Descaro.

“Jugamos hace cuatro años. Nuestro equipo se formó entre un grupo de amigas; la mayoría jugaba al hockey. Y ahora es una alegría gigante poder compartir la cancha juntas”, contó Paula. “Es un paso difícil el del hockey al fútbol, pero ya eran muchos años con la bocha y queríamos jugar a algo más relajado. Así armamos este grupo, para seguir haciendo deportes, que es lo que nos encanta”, añadió Ana.

Participar en Las Cañas no es algo “así nomás”. Cada uno de los equipos cuenta con su propio DT y entrena durante la semana para llegar al encuentro del sábado. Es un esfuerzo, pero más que nada un compromiso con el deporte que cada una de las jugadoras busca asumir.

“En nuestro equipo somos todas mamás, así que venimos a los partidos con nuestros hijos. En la semana entrenamos un día fijo -por toda la organización familiar que eso implica- y no lo movemos por nada del mundo”, contó Merletti y agregó: “quiero invitar a las mujeres, a las que no saben si animarse porque dicen que son malas o no tienen tiempo. Es el momento de que te animes”.

El festejo post festejo

Las Cañas tiene dos terceros tiempo: uno más familiar, que se da en el predio de Jockey Club, en el que se comparten unos mates, gaseosa y cerveza entre amigos; y otro más ‘fiestero’, que se da en el espacio de la Perón, donde hay música, tragos y se ven grupos de amigos más jóvenes con ánimos de fiesta.

Bañados, perfumados y lookeados, decenas de tucumanos se unen a la movida del tercer tiempo que, pasadas las 18, se traslada a la avenida Perón. Foodtrucks, bar, DJ’s en vivo y livings, reciben a jugadores y ajenos que llegan para tomar algo y disfrutar del aire libre.

“Ganamos y llegamos a la final de la copa de oro. Fue duro el torneo y se nos dio, así que estamos muy contentos. Vinimos a la Perón a festejar eso en equipo y con los amigos que nos vienen a apoyar siempre”, dijo Gonzalo Ramírez.

No importa si se pierde o se gana, en Las Cañas se celebra igual. Las camisetas se respetan pero los colores no evitan el mix de futbolistas que se reúne en cada mesa. “Perdimos, pero estamos muy contentas por nuestras amigas que ganaron, así que vinimos para la Perón a festejar su triunfo y a apoyarlas”, comentó Gabriela Sosa.

“Viene mucha gente a compartir. Algunos venimos así, como salimos de la cancha, otros que no juegan se suman ahora, pero cambiaditos y perfumados. Lo importante es que disfrutamos entre amigos”, añadió Micaela Barrionuevo.

Filas y filas de vehículos se forman sobre la avenida apenas cae el sol. Tops, zapatos altos, aromas importados y lentes de sol son los infaltables en el panorama de los outfits del lugar. Es que muchos aprovechan para disfrutar del verde y comienzan la previa de una noche que no termina ahí.

“Venimos acá por la buena onda, la música, el ambiente, viene gente conocida, hay buena onda y es tranquilo. Empezamos de tardecita y a la noche sigue el baile. Hoy todo termina temprano, pero normalmente cuando cierra acá salimos a bailar o nos vamos a otro lugar”, contó Gabriela González, que eligió Las Cañas para celebrar su cumpleaños con otras dos amigas que destacaron el paisaje, como su preferencia.

