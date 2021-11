Juicio abreviado por el secuestro de Margarita Toro

La mayoría de los acusados de haber secuestrado a Margarita Toro, sospechada de dirigir una red de narcomenudeo en Villa 9 de Julio, serían condenados mañana en un juicio abreviado, si se termina de cerrar un acuerdo. Hasta el viernes, se había arreglado las penas que recibirían los imputados, pero sólo faltaba terminar de pactar el resarcimiento económico para la víctima.

La mujer fue capturada en la puerta de su casa por un grupo de desconocidos el 24 de abril de 2018. La llevaron a El Cadillal y la liberaron en la madrugada del 25 de abril luego de que sus parientes pagaran un rescate cuyo monto nunca se confirmó, pero trascendió que habría sido de $500.000, que en ese tiempo eran unos U$S 25.000.

La investigación, que fue dirigida por el fiscal federal Pablo Camuña, se inició rápidamente. En base a los datos aportados por los familiares de la víctima, se logró identificar a los autores del hecho, que fueron detenidos con el correr de las horas. Varios de los acusados son miembros de La Inimitable, la barra brava de Atlético. Las charlas telefónicas y los mensajes que se enviaron a los celulares de los acusados fueron claves para sostener la acusación. “Hasta en uno de los mensajes se podía escuchar cómo contaban el dinero”, señaló una fuente cercana a la investigación.

Los imputados y su grado de participación son: Víctor “Pipa” y Hugo “Barza” Robles, Esteban “Vaquita” González, Andrés “Mudo” Zelaya y Cristian “Oreja” Lobo, por ser autores del secuestro, del robo de joyas oro, dinero y el celular de Toro y otros delitos. Héctor Gustavo “El Gordo” González, Mauro “Pilo” Benítez y Cristián “El Gordo Cristian” Venturelli serán enjuiciados por el delito de secuestro únicamente.

Al acercarse el comienzo del juicio -su inicio estaba programado para mañana- los defensores de los acusados comenzaron a realizar las gestiones para que el caso se resolviera a través de un juicio abreviado. El fiscal Camuña le preguntó primero al abogado querellante de la víctima, Ricardo Fanlo y luego se entrevistó personalmente con Toro.

“Ella decidió aceptar el acuerdo por dos razones. Primero lo considera justo, y segundo, la experiencia que vivió fue muy fuerte y no quería revivirla de vuelta”, explicó Fanlo. Si bien no se mencionó cuál será el monto de la pena a cada uno, trascendió que recibirían entre 13 y ocho años, según el nivel de participación que tuvo cada uno de ellos. Si se confirman esos datos, todas las condenas serán de cumplimiento efectivo. Por esa razón, La Inimitable se quedará sin sus máximos referentes por varios años.

El acuerdo no se cerró el viernes porque no terminaron de presentar los papeles que respaldarían el resarcimiento económico que habrían ofrecido a Toro y que, en principio, sería de unos $10 millones que deben ser abonados entre todos. Para que se acepte, los acusados deben demostrar que ese monto no proviene de ningún ilícito y, según trascendió, podrían entregar al menos una propiedad. Si no terminan de firmar el pacto, se iniciará el juicio oral. Aún hay otros dos implicados que deben responder por el caso.