Torneo Las Cañas: “Chocolatín” ganó otro clásico

El domingo 2 de octubre del 2005, Mario Vera fue la gran figura en el triunfo de San Martín por 2 a 0 sobre Atlético. Ese día, cuando faltaban siete minutos para el final, “Chocolatín” marcó el segundo tanto de los “Santos” y desató una verdadera fiesta en La Ciudadela. Esta vez no hubo ese marco impresionante de público, ni tampoco un gol suyo, pero sí un nuevo festejo. “Después de haber jugado muchos años en forma profesional, con las exigencias que eso implica, ahora estoy disfrutando de este certamen junto con los amigos. No hay dudas de que siempre quiero ganar, pero lo más lindo es pasarla bien”, aseguró Vera, que jugará la gran final de la Copa de Oro de Mayores A del campeonato Clausura Las Cañas. Con su equipo La Banda, el ex defensor derrotó por 2 a 1 a Tercer Tiempo, que tiene entre sus filas a los ex “Decanos” Lucas Ischuk, Fernando Fontana, Aníbal Roy González y Ricardo “Pollo” Márquez.

“Llegar a una nueva final es gratificante. Siempre quiero ganar y este es un torneo muy competitivo. Jugamos casi todas las finales de la Copa de Oro de los últimos años. Se armó un grupo muy unido. Ahora me encuentro disfrutando de otra etapa del fútbol, pero siempre con las mismas ganas”, reveló. “Al frente había ex jugadores de Atlético y eso lo hizo más emotivo todavía. Con Tercer Tiempo ya es un clásico, porque somos los que casi siempre llegamos a las instancias decisivas. Perdíamos 1 a 0, pero en el segundo tiempo pudimos revertir el marcador. Fue un partido durísimo”, agregó Vera, que integra el actual cuerpo técnico que lidera Pablo De Muner en San Martín y que está luchando por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Mario está impecable físicamente, pero no aportó ningún gol, por lo que no tiene nada que festejar, ja ja. Es una muy buena persona y corre desde el primero hasta el último minuto. Lo felicito a él y a todo el equipo de La Banda por el triunfo”, dijo Roy González. “Por lo general los dos equipos llegamos a las fases finales, por eso se convirtió en un clásico”, agregó.

“Esto lo hacemos principalmente para disfrutar con amigos y ex compañeros, donde pasamos un muy buen momento. Está claro que siempre queremos ganar. Esas ganas de competir no se pierde, aunque ahora con menos presión que cuando lo hacíamos en forma profesional. No hay tanta responsabilidad y te das el lujo de no correr alguna pelota cuando estás cansado. Se juega más relajado”, señaló el jugador surgido en Vélez y que jugó dos temporadas en el club de 25 de Mayo y Chile.

De arquero a volante

Ischuk no fue el encargado de cuidar el arco de Tercer Tiempo. El ex 1 de Atlético se desempeña como volante. “Hace cinco años que juego en esa posición en Tercer Tiempo. Me gusta, pero lo cierto es que me canso un poco más. Ser arquero te desgasta psicológicamente, pero para jugar de mediocampista hay que realizar un gran esfuerzo físico. Todo comenzó cuando Sebastián Longo estaba con problemas en los tobillos y decidió ir al arco, entonces yo comencé de volante. Es una linda experiencia, que también se disfruta”, reveló.

El santafesino de 41 años también resaltó el nivel físico de Vera. “Es un animal. Por la forma en la que corre, parece que sigue jugando profesionalmente. Es impresionante el estado físico que tiene”, comentó.

“Desde que me retiré del fútbol profesional, hace seis años, me sumé a este equipo para mantener encendida la pasión por el fútbol. Siempre se disfruta más cuando se gana, porque está claro que no nos gusta perder. Lo lindo es que cuando nos relajamos, disfrutamos mucho más. Con La Banda perdimos la final en el torneo anterior y ahora en la semifinal. El torneo está muy bien organizado. Cada vez crece más”, concluyó Fontana.