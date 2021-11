Seis preguntas para conocer a los candidatos

1) ¿Qué opina sobre el uso de la marihuana con fines recreativos?

Ricardo Bussi (Candidato a senador por FR)

No estoy de acuerdo, pero tampoco comparto que el Estado tenga que abocarse a reprimir el consumo. El Estado debe reprimir el tráfico.

Ricardo Bussi: Fuerza Republicana

Josefina Bussi (Candidata a diputada por FR)

Estoy a favor del uso medicinal por su comprobada efectividad. En cuanto al uso recreativo no me parece que esté mal porque su prohibición favorece la clandestinidad y el narcotráfico. Igual no me parece un tema de agenda.

Josefina Bussi: Fuerza Republicana

Federico Masso (Candidato a senador por el FA)

Estoy a favor. Medicinalmente dio grandes beneficios y también puede ayudar al consumo problemático como factor de reducción de daños.

Federico Masso: Frente Amplio

Florencia Guerra (Candidata a diputada por el FA)

Sería una herramienta importante para menguar el caudal de gente que accede a drogas que son muy nocivas para la salud como una especie de prevención de daños.

Florencia Guerra: Frente Amplio

Martín Correa (Candidato a senador por el FIT)

Sería una herramienta importante para menguar el caudal de gente que accede a drogas que son muy nocivas para la salud como una especie de prevención de daños.

Martín Correa: Frente de Izquierda

Alejandra Arreguez (Candidata a diputada por el FIT)

Estamos a favor de la legalización 100% para finalidad recreativa. Es la única medida real que se puede tomar para evitar la persecución constante que viven miles de chicos en los barrios. Entre la clandestinidad y las leyes que vienen de la dictadura sólo se reprime a la juventud.

Alejandra Arreguez: Frente de Izquierda

Germán Alfaro (Candidato a senador por JxC)

No estamos preparados para estos tipos de cosas. Creo que en el futuro, tal vez con fines medicinales, podemos discutir el tema. Pero hoy, la sociedad no está preparada.

Germán Alfaro: Juntos por el Cambio

Roberto Sánchez (Candidato a diputado por JxC)

Totalmente de acuerdo con la marihuana medicinal porque está comprobado que es buena. Para uso recreativo habría que estudiarlo más. Hoy tenemos graves problemas de adicciones, narcotráfico y necesidades básicas insatisfechas.

Roberto Sánchez: Juntos por el Cambio

Pablo Yedlin (Candidato a senador por el FdT)

Hoy hay un déficit en relación al control del alcohol. A pesar de que está prohibido, también se vende nicotina a menores. Legalizar otra droga más pondría en presión al sistema, pero hoy la discusión sería controlar las drogas que tenemos legalizadas (alcohol y nicotina), y después avanzar.

Pablo Yedlin: Frente de Todos

Rossana Chahla (Candidata a diputada por el FdT)

El uso medicinal es importante y debe seguir analizándose. Para el uso recreativo no está penado y las personas tienen la libertad. Sí debemos educar sobre el uso y el consumo responsable.

Rossana Chahla: Frente de Todos

2) ¿Qué les dicen a los jóvenes que se quieren ir de la Argentina?



Ricardo Bussi (Candidato a senador por FR)

Que se queden, que participen y no se queden en la queja. Que se comprometan. Que vuelvan con un bagaje que le sirva a más gente.

Josefina Bussi (Candidata a diputada por FR)

Que se queden, que nos ayuden porque juntos vamos a salir adelante. Lo que traigan nos enriquecerá.

Federico Masso (Candidato a senador por el FA)

Les pediría que se queden, es duro pero se puede salir adelante. El Estado debe dar respuestas para que los jóvenes nos ayuden a sacar el país adelante. Y repatriar a los que se fueron.

Florencia Guerra (Candidata a diputada por el FA)

Les diría que se queden y juntos nos comprometamos para dar respuestas a los problemas que los llevaron a tomar esa idea. Hay que generar políticas inclusivas para que regresen al país.

Martín Correa (Candidato a senador por el FIT)

Que no se vayan del país, porque lo que está pasando no es responsabilidad de ellos. Que se queden para pelearla porque los jóvenes tienen futuro, que vuelvan para dar pelea. Los que se tienen que ir son los que gobiernan, no los que quieren una Argentina mejor.

Alejandra Arreguez (Candidata a diputada por el FIT)

Que no se vayan. Me parece que creen que en otros países hay más oportunidades, pero la realidad muestra que hay una crisis mundial que está atravesando el capitalismo. La forma de enfrentarla es organizarse para dar vuelta todo. Que vuelvan.

Germán Alfaro (Candidato a senador por JxC)

Que no se vayan, porque esta es la patria de uno. Te puede no estar dando las soluciones o satisfaciendo las necesidades, pero hay que luchar porque es la tierra de uno. Si ya se fueron, les deseo que adquieran experiencia y vuelvan.

Roberto Sánchez (Candidato a diputado por JxC)

Les diría que aguanten. Tengo hijos que me hacen estas preguntas, pero creo que entre todos podemos sacar al país adelante. Los necesitamos a ellos para hacerlo.

Pablo Yedlin (Candidato a senador por el FdT)

Que confíen que el país mejorará. Argentina es un gran país y siempre vuelve a mejorar. Hay pocos lugares en los que se puede vivir como aquí. Siempre las puertas del país están abiertas.

Rossana Chahla (Candidata a diputada por el FdT)

Me gustaría escuchar los motivos por los que quieren irse, y después intentaría convencerlos de la importancia que tiene estar en las raíces. Si se van, les diría que adquieran conocimientos y, cuando vuelvan, traigan los conocimientos para la comunidad.

3) ¿Qué ideas propone para impulsar el trabajo joven?

Ricardo Bussi (Candidato a senador por FR)

Otorgar beneficios impositivos a quienes contraten jóvenes, a fin de promocionar empleo. Yo también impulso el servicio social para los que no estudian ni trabajan, y que allí aprendan oficios para tener un empleo digno.

Josefina Bussi (Candidata a diputada por FR)

Eliminar los impuestos a las empresas que contraten menores de 30 años. A los jóvenes hay que darles herramientas para que aprendan y formarlos en el mundo laboral.

Federico Masso (Candidato a senador por el FA)

Primer empleo, porque hay muchos formados sin trabajo. La recuperación debe darse a partir de la educación.

Florencia Guerra (Candidata a diputada por el FA)

Tiene que haber programas de formación para que cuando los jóvenes egresen de la secundaria tengan una formación y una especialización. El Estado debe estar presente con políticas de inclusión.

Martín Correa (Candidato a senador por el FIT)

Debe haber un plan de industrialización. Hay que crear industrias, poner en pie los ferrocarriles y promover un plan para construir un millón de viviendas en el país; eso generará empleo.

Alejandra Arreguez (Candidata a diputada por el FIT)

Los jóvenes tenemos que dejar de ser mano de obra barata. Hace falta pasar a planta a los jóvenes y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario equivalente a la canasta básica.

Germán Alfaro (Candidato a senador por JxC)

Es necesario que el Estado cumpla su función, sino no hay empleo. Los jóvenes también deben aprender oficios. En la pandemia se vio como muchas personas arreglaron sus casas y no había personas que trabajen de carpinteros o soldadores.

Roberto Sánchez (Candidato a diputado por JxC)

Hay que dictar carreras cortas para tener una rápida salida y poder insertarse en el mundo laboral. Hay que capacitarlos y estimularlos.

Pablo Yedlin (Candidato a senador por el FdT)

Argentina debe crecer para que haya posibilidades de trabajo. Tenemos que producir y exportar; esa capacidad generará trabajo. Mejorando la calidad educativa se mejorarán también las condiciones de trabajo.

Rossana Chahla (Candidata a diputada por el FdT)

Hay que incluir a los jóvenes en el marcado laboral y brindarles beneficios fiscales a las empresas, para estimular la contratación y darles oportunidades.

4) ¿Qué políticas proponen para el cuidado del medio ambiente?

Ricardo Bussi (Candidato a senador por FR)

Hay toda una contaminación que producen los medios de transporte, y no se hace nada. Los ríos son una calamidad, y no se hace nada. Hay grandes inconvenientes y en Tucumán no hace nada porque el Gobierno está desconectado de los problemas reales.

Josefina Bussi (Candidata a diputada por FR)

Ya se hizo mucho daño al medio ambiente. Hay que sumarse y apoyar a las organizaciones que defienden el medio ambiente.

Federico Masso (Candidato a senador por el FA)

Hay que concientizar y, a través del tratamiento de la basura, se pueden generar importantes ingresos para darle mucha más fortaleza a una política destinada al cuidado del ambiente en la provincia.

Florencia Guerra (Candidata a diputada por el FA)

Se debe aplicar una política efectiva de beneficios a quienes contribuyan con el cuidado del medio ambiente. Es importante generar concientización de la economía circular.

Martín Correa (Candidato a senador por el FIT)

Hay que empezar siendo más duros con las empresas que contaminan, como los ingenios y las empresas citrícolas. Hoy contaminan gratis porque nadie hace nada, y el Estado no controla porque es cómplice.

Alejandra Arreguez (Candidata a diputada por el FIT)

Con los empresarios que contaminan hay que ser duros para que se cumplan las normativas.

Germán Alfaro (Candidato a senador por JxC)

Los cambios deben venir desde arriba, de esas reuniones del G-20 y los grandes líderes. Allí deben definirse medidas que privilegien el lugar donde vivís.

Roberto Sánchez (Candidato a diputado por JxC)

Debe brindarse una mayor concientización desde las escuelas y, por supuesto, penar a los infractores de las normas que protegen el ambiente.

Pablo Yedlin (Candidato a senador por el FdT)

En los países periféricos, como nosotros, la producción de gases invernaderos es mínimo. Debemos rechazar que los grandes países contaminadores y calentadores del medio ambiente lo hagan.

Rossana Chahla (Candidata a diputada por el FdT)

Debe avanzarse en el trabajo con residuos que pueden ser materia primas para elaborar otros productos y así disminuir la contaminación.

5) ¿Impulsaría leyes para el colectivo LGTBI+?

Ricardo Bussi (Candidato a senador por FR)

No. Nada.

Josefina Bussi (Candidata a diputada por FR)

Nada, porque somos todos iguales ante la ley y políticas específicas me parecen discriminatorias.

Federico Masso (Candidato a senador por el FA)

Sí, por supuesto. Hay que trabajar fuertemente en seguir dándoles derechos a la diversidad.

Florencia Guerra (Candidata a diputada por el FA)

Así es. Soy defensora de la causa.

Martín Correa (Candidato a senador por el FIT)

Hay que darle inclusión real a este colectivo en puestos laborales.

Alejandra Arreguez (Candidata a diputada por el FIT)

Por supuesto. Hace falta ampliar el porcentaje del cupo laboral trans.

Germán Alfaro (Candidato a senador por JxC)

Atravesamos momentos de cambios y tenemos que ser tolerantes y adecuarnos.

Roberto Sánchez (Candidato a diputado por JxC)

Es un tema que se debe estudiar bastante, como el de la marihuana. Yo soy partícipe de que cada uno piensa como piensa y respeto el pensamiento de los demás.

Pablo Yedlin (Candidato a senador por el FdT)

Sí. Creo que todos los colectivos que fueron discriminados a lo largo de su historia requieren proyectos y, de hecho, los hemos hecho.

Rossana Chahla (Candidata a diputada por el FdT)

Totalmente. Las políticas deben ser inclusivas para darles oportunidades y derechos al trabajo digno.

6) ¿Qué opina del uso del lenguaje inclusivo?

Ricardo Bussi (Candidato a senador por FR)

Es un desperdició de palabras. Nuestro lenguaje es demasiado rico, y abarcativo como para contener a todos los géneros.

Josefina Bussi (Candidata a diputada por FR)

No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con el lenguaje de señas.

Federico Masso (Candidato a senador por el FA)

Es importante. Pero también hay que tener paciencia, porque hay una franja etaria de 45 años o mayores que no se acostumbra.

Florencia Guerra (Candidata a diputada por el FA)

Estoy totalmente a favor. Creo que nos cuesta esa deconstrucción, pero estoy totalmente a favor.

Martín Correa (Candidato a senador por el FIT)

El que lo quiera usar me parece perfecto. Es parte de la rebelión de los jóvenes, y está perfecto.

Alejandra Arreguez (Candidata a diputada por el FIT)

Estoy a favor de su uso. Me parece que es un avance como ya existe en un montón de otros idiomas.

Germán Alfaro (Candidato a senador por JxC)

No me siento con el leguaje, pero no me molesta. Lo tolero. Al que lo aplica, lo aplica, no tengo ningún tipo de problema, pero no creo que haya que imponerlo.

Roberto Sánchez (Candidato a diputado por JxC)

No lo utilizo, pero tampoco tengo algún problema con la gente que lo practica.

Pablo Yedlin (Candidato a senador por el FdT)

Creo que el lenguaje incluso ha venido a mostrarnos cuan poco inclusivo éramos.

Rossana Chahla (Candidata a diputada por el FdT)

Todo lo que sea inclusivo me parece muy interesante, el lenguaje y todas las políticas públicas que incluyan a todas las personas. Comparto totalmente.