La variante Delta alcanza al 30% de los casos en Tucumán

Ocho de cada 10 tucumanos que murieron por coronavirus en la provincia no se habían vacunado o todavía no tenían colocada la segunda dosis. El dato es el ejemplo claro de la importancia de la vacunación, la única herramienta que hasta el momento está frenando un avance significativo de la variante Delta que, en Europa, otra vez está haciendo estragos.

Esta variante, predominante ya en el mundo, aparece ya en el 63% de los contagios por covid-19 en el país. En Tucumán, por suerte, ese porcentaje es inferior a la mitad. Del total de las muestras analizadas para variantes el porcentaje de Delta es inferior al 30 % de las muestras procesadas, predominando la variante Gamma (Manaos), explicó ayer el secretario ejecutivo del Siprosa, Luis Medina Ruiz en diálogo con LA GACETA.

El funcionario indicó que “la evolución de la campaña de vacunación, que es exitosa, está permitiendo las nuevas flexibilizaciones. Hoy toda la población por encima de 3 años tiene la posibilidad de vacunarse, y los mayores de 60 y 70 años ya pueden acceder a terceras dosis”. “Hoy, salvo el uso del barbijo, todo está flexibilizado, pero así y todo no siempre se respetan las recomendaciones, aunque por suerte eso no generó muchos más contagios ni más pacientes graves. Era evidente que Delta iba a llegar, pero tenemos la ventaja de que nosotros ya pasamos una ola fuerte por la variante Manaos, que nos impactó con cuadros más graves en personas jóvenes, y que es muy contagiosa. Delta no está creando aún el impacto negativo que creíamos”, explicó. Así y todo Medina Ruiz aseveró que Delta ya está en muchas partes de la provincia. “Pero, insisto, tenemos mucha confianza en el avance de la vacunación. En los últimos días estamos teniendo un promedio de 100 casos diarios, pero el porcentaje de internación de camas críticas está por debajo del 45%. No estamos teniendo pacientes graves, y los que fallecen son personas que optaron por no vacunarse o no tienen la segunda dosis”, aseveró.

¿Se sabe qué porcentaje de casos de variante delta tenemos en la provincia? A nivel nacional ya es el 63%. ¿Aquí será similar?, se le consultó. “En la provincia, gracias a todo el esfuerzo de los controles en las fronteras, terminal y en el aeropuerto se pudo demorar el ingreso de la variante Delta. Una vez que ingresó, que lo hizo por localidades del sur de la provincia, se notó la diseminación que requirió de controles de nuestros equipos. Los pacientes con variante Delta en la provincia son detectados por búsqueda activa de las muestras con mayor carga viral, de nuevos focos de contagio, de los viajeros y en pacientes con cuadros de evolución grave. Del total de las muestras analizadas para variantes el porcentaje de variante Delta es del 30 % de las muestras procesadas, predominando la variante Gamma (Manaos). De todos modos, en consonancia con lo que ocurre en todo el mundo, esta variante será la que predominará con el transcurso de las semanas”, advirtió. Y agregó: “De todos modos, la agresividad y capacidad de contagio con la variante que tuvo su origen en la India, es a expensas de los pacientes sin inmunizar, por lo que insistimos en la necesidad que las personas que todavía no iniciaron el esquema de vacunación que lo inicien y los que tienen pendiente la segunda dosis que acudan a nuestros nodos”.

Alarmantes cifras

Medina Ruiz informó que “a pesar de la gran flexibilización, con prácticamente todas las actividades habilitadas, tenemos un aumento de casos, ahora por encima de 100 diarios, pero no de pacientes críticos ni de fallecimientos. Lamentablemente de cada 10 pacientes que fallecen, ocho o no tienen ninguna vacuna o tienen el esquema incompleto”.

Europa está viviendo un rebrote importante, con miles de contagios y muertes por día. ¿Se mira con preocupación esa situación?, se le consultó. “Esto demuestra la persistencia del virus a pesar de ya haber pasado en ese continente una cuarta y hasta una quinta ola. Evidentemente el bajo porcentaje de vacunación con respecto a la población general incide en esta situación epidemiológica. Nuestro trabajo es continuar con la campaña de vacunación y avanzar con los grupos de riesgo con dosis adicionales o con refuerzos. En Tucumán el 53% de la población ya tiene el esquema completo, y el 74% recibió al menos una dosis”, dijo. Luego, al preguntarle en cuánto influye la vacunación para no sufrir efectos graves, Medina Ruiz indicó: “es evidente el efecto de la vacunación en limitar de sufrir cuadros severos. Lo vemos analizando la cantidad de pacientes detectados diariamente relacionados con la ocupación de camas críticas. Por eso inmunizamos a toda la población de riesgo, a pacientes de hogares de larga estancia y a todas las personas con refuerzos luego de los seis meses de colocada la segunda dosis, incluso movilizando equipos a las localidades más distantes. Hay que seguir cuidándose. Con vacunas, protegiendo nariz y boca y la higiene de manos podemos tener una tercera ola no muy violenta en Tucumán”.

Dos fallecimientos: se reportaron 158 nuevos casos en la provincia

Dos personas, un hombre de 74 años, que permanecía internado en terapia intensiva del sector privado, y una mujer de 45, que estaba siendo asistida en el ámbito público fallecieron a raíz del coronavirus, por lo que la cifra de víctimas mortales desde que se inició la pandemia se elevó a 3.439. Además, ayer, el Ministerio de Salud de la provincia informó de 158 nuevos contagios, por lo que el total de infectados desde marzo del año pasado ya es de 201.015. Hasta ahora, 194.974 lograron pacientes superar la enfermedad y recibieron el alta médica. Además, 160 personas permaneces hospitalizadas tanto en el sector público como en el privado, 27 de ellas con asistencia mecánica respiratoria. A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación reportó ayer Argentina reporta 13 muertes y 1.614 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.222 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.304.059 los casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.