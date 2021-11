Ciclo gratuito y on line de cine europeo

Una nueva edición del Encuentro de Cine Europeo se desarrolla hasta fin de mes en forma on line, con una oferta de 14 películas de 13 países en forma gratis en el link https://www.cineueargentina.com, además de otras actividades. La propuesta cuenta con el auspicio de la Municipalidad de la capital.

La cartelera disponible anuncia a la alemana “En la sombra”, sobre la búsqueda de justicia por mano propia de parte de Katja, luego de que su esposo Nuri y su hijo Rocco mueren en una explisión; la austríaca ”Stefan Zweig: Adiós a Europa”, una biopic sobre el intelectual, escritor y activista social; la belga “Oleg”, un carnicero letón involucrado en la mafia de Bruselas; el documental danés “Journey to Utopia”, sobre la vida en una aldea ecológica; la eslovena “Inventory”, con un hombre que descubre que tiene múltiples enemigos al sobrevivir a un ataque; y la española “Los europeos”, ambientada en 1958 con dos jóvenes que viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual europeo.

De Finlandia llega “Aurora”, una joven que elude todo compromiso pero conoce a Darian; de Francia, “La última lección”, sobre la tensión escolar tras el suicidio de un profesor; de Grecia, “Go for Broke”, acerca de un hombre abrumado por las deudas bancarias; de Irlanda, “The silver branch”, documental sobre un granjero y poeta; de Italia, “Entre nosotras”, una comedia romántica feminista; de Portugal, “The end of the world”, sobre un reo que sale de la cárcel; y de Polonia “Más allá de las palabras” y “Encuentro”, documental filmado en Misiones.