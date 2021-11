El exboxeador Manuel Pucheta será homenajeado en el complejo Belgrano

Manuel “El Bombardero” Pucheta supo anteponerse a las dificultades y salir adelante gracias a su gran pasión de toda la vida: el boxeo. Acostumbrado a estar la mayor parte del tiempo sobre a un ring, Pucheta volverá a sentir la misma emoción esta noche, cuando realice una exhibición con Enzo Romero y Exequiel "Danger" Casalicchio, en el complejo Belgrano, ubicado en avenida Saenz Peña 450.

La velada estará cargada de acción, parecido a cuando Pucheta ganaba sus peleas o lograba hacer latir el mítico estadio del Club Defensores de Villa Luján. Un homenaje más que merecido, en el que el ex boxeador deberá afrontar nuevamente con actitud, una pelea más, como ya lo dijo una vez: “voy al frente, soy un peleador”.

El evento será parte del Campeonato Provincial que realiza la Asociación Civil de Clubes de Boxeo, representante de la FAB. Tendrá como promotor nacional a Sergio Alarcón, e “Sraboxing Promotions”.

Además de la mención al “Bombardero”, habrá duelo entre el rincón rojo y el rincón azul. Pelearán: Rosalía Luna vs. María Priscila Valdez, Jesús Galian vs. Franco Castro, Franco Nieva vs. Dante Gómez, Santiago Huaier vs. Fernando Altamiranda, Nadia González vs. Dayana Alemán y cerrarán la jornada Roberto Godoy vs. Luis Santillán.