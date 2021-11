¿Qué se elige este domingo en Tucumán? Las 20 claves para participar de las generales

Argentina va a las urnas este domingo para definir la renovación parcial del Congreso de la Nación. Con el antecedente de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, el interrogante está puesto en si el Frente de Todos (FDT) logrará revertir el revés electoral sufrido en la mayoría de los distritos del país. También se sabrá si Juntos por el Cambio (JxC) supo conservar el caudal de sufragios colectado en aquellos comicios, y si podrá aumentar su número de legisladores nacionales en los dos últimos años de mandato de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

En estas legislativas nacionales de medio término, los tucumanos elegirán a sus tres representantes en el Senado de la Nación (dos por la mayoría, uno por la minoría).

Además, renovarán cuatro de las nueve bancas por Tucumán en la Cámara de Diputados.

A continuación, 20 claves para tener en cuenta antes de entrar al cuarto oscuro.

1) ¿Cuál es la diferencia entre las PASO y las generales?

Las PASO permitieron que los diferentes frentes y partidos diriman sus listas, a partir de la postulación de precandidatos y precandidatas a senador y a diputado nacional. En las generales, en cambio, el electorado define quiénes serán los nuevos representantes en el Congreso de la Nación.

2) ¿Quiénes pueden -y deben- votar?

El sufragio es obligatorio en la Argentina. Y es un derecho que deben ejercer todos los ciudadanos y las ciudadanas que figuren en el padrón electoral, y que acrediten su identidad con documento habilitante.

3) ¿Cuáles son los documentos válidos para sufragar?

-Libreta de enrolamiento/libreta cívica

-DNI libreta verde

-DNI libreta celeste

-Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

-Nuevo DNI tarjeta

Un dato clave: El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de personas cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral, ni de quienes presenten el “DNI en su celular” u otra app.

4) Si no voté en las PASO, ¿puedo votar en las generales?

Sí. Los ciudadanos y ciudadanas que figuran en el padrón deben votar en las elecciones generales, más allá de que hayan participado o no de las primarias.

5) ¿Qué es un voto afirmativo?

"Un voto afirmativo -o positivo- es la expresión de la voluntad política de los/as electores/as dirigida a favor de una agrupación política en una categoría determinada, y que se manifiesta mediante boleta oficializada", explica la Cámara Nacional Electoral.

6) ¿Qué es un voto nulo?

Son aquellos emitidos mediante boleta no oficializada (por ejemplo, con papeletas que no se corresponden a los comicios en curso). No suman ni restan adhesiones para ninguno de los espacios en pugna, pero no son válidos.

7) ¿Qué es un voto en blanco y para qué sirve?

Son aquellos sobres vacíos que se ingresan en las urnas. También se contabilizan de esta forma los votos con un papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes (en blanco). A diferencia del voto nulo, sí es válido. "Tiene por objetivo representar una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio; expresando así su disconformidad con todos/as los/as candidatos/as y con las propuestas formuladas por los partidos políticos", expresa la Cámara Nacional Electoral.

8) ¿Cuáles son los votos recurridos?

Son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el o la fiscal presente en la mesa. "En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta", indica la Cámara Electoral.

9) ¿Cuáles son los votos de identidad impugnada?

Son aquellos sufragios emitidos por un ciudadano o ciudadana cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales.

10) ¿Cuál es el rol de las autoridades de mesa?

Las autoridades o presidentes de mesa deben velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial en el lugar de votación que les haya sido asignado. La presencia de las autoridades de mesa es obligatoria durante todo el desarrollo de los comicios. Se podrán ausentar sólo temporariamente, y deberán dejar constancia de ello en el acta complementaria.

12) ¿Qué sucede si sos autoridad de mesa, y te ausentás o retirás sin justificativo?

"Se penará con prisión de 6 meses a 2 años a los/as funcionarios/as creados/as por esta ley y a los/as electores/as designados/as para el desempeño de funciones que, sin causa justificada, dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o en caso de hacer hicieran abandono de ellas", advierte la CNE, refiriendo al artículo 132 del Código Electoral Nacional. Para más información podés ingresar a este link.

13) ¿Qué función cumplen los fiscales partidarios?

Los y las fiscales son representantes partidarios cuya misión es velar "por el buen desarrollo de la elección en general, y particularmente por los intereses de su agrupación o lista, dentro de los límites que el Código Electoral Nacional les otorga", explica la CNE. Pueden desempeñarse en el ámbito de una mesa específica, o también como fiscales generales dentro de un establecimiento o centro de votación determinado.

14) ¿Cuándo abre y cuándo cierra la jornada electoral?

La apertura del acto electoral se realizará a las 8 del domingo. Además, el establecimiento se cerrará a las 18. No obstante, podrán votar luego de ese horario todos los electores que aguardaban su turno antes de la finalización del proceso.

15) ¿Qué se elige en Tucumán?

Se renuevan tres bancas a senador nacional (dos para la mayoría, es decir, la lista que más votos obtenga; y una por la minoría, o sea, el segundo espacio con más adhesiones). Estos representantes duran seis años en el cargo, por lo que tendrán mandato hasta 2027. También se ponen en juego cuatro de las nueve bancas por Tucumán en la Cámara de Diputados de la Nación. En este caso, los mandatos se extienden por cuatro años.

16) ¿Cuántas boletas habrá en los cuartos oscuros de la provincia este domingo?

En cada cuarto oscuro debe haber cinco papeletas distintas, cada una con dos categorías. Los espacios que compiten son (por orden alfabético): Frente Amplio por Tucumán; Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad; Frente de Todos; Fuerza Republicana; y Juntos por el Cambio.

17) ¿Quiénes ocupan las bancas que se renuevan por Tucumán?

En diciembre, finalizan sus mandatos los senadores José Alperovich y Beatriz Mirkin (por la mayoría) y Silvia Elías de Pérez (por la minoría). También concluyen los períodos como diputados nacionales de Beatriz Ávila, de José Cano, de Gladys Medina y de Pablo Yedlin.

18) ¿Cómo puedo saber en qué escuela y en qué mesa voto?

Podés ingresar a esta nota de LA GACETA, o también al sitio web oficial, haciendo clic acá.

19) ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados de la elección del domingo?

Los primeros datos del escrutinio provisorio podrían estar disponibles a partir de las 21, según estimaciones de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

20) ¿Recibo algún comprobante por haber participado de la elección?

Sí, el o la presidente de mesa le entregará a cada ciudadano y ciudadana que haya participado la constancia de emisión del sufragio –firmada-, en la que figuran sus datos y la fecha de la elección.