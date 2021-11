Ya están en sus casas los detenidos con 119 kilos de droga

Días después de que se cumplieran un año de su detención por trasladar 119 kilos de marihuana, el ex empleado del Siprosa y su amiga, se encuentran en sus casas. Ambos fueron beneficiados con el arresto domiciliario. A él, por su condición sexual, y a ella, por tener que atender a su madre enferma y por los problemas de salud que ella presentaba. Seguirán siendo investigados en una causa por tráfico de droga.

El 26 de octubre del año pasado, según las actuaciones de la policía, Mónica Mabel Costilla, quien circulaba en auto con Jesús Busto (fue exonerado de su cargo por esta razón), se entregó a los efectivos que realizaban un control de rutina en Isca Yacu, Santiago del Estero. Los uniformados requisaron el Chevrolet Onix en el que se movilizaba la pareja y encontraron esa importante cantidad de droga. En la etapa de instrucción, los arrestados se acusaron entre ellos de ser los dueños de la carga.

La fiscala federal santiagueña Indiana Garzón como los investigadores de la vecina provincia, sospecha que los detenidos podrían ser unos meros transportadores de la marihuana. Días después de las detenciones, se supo que en nuestra provincia estaba frenada una causa en la que se analizaba la posible intervención de otros empleados del Siprosa en el tráfico de droga.

Según la misma línea, los sospechados, que estaban vinculados al gremio de ATSA, podrían haber utilizado el Departamento de Transportes Móviles para acopiar y distribuir la sustancia en la capital y en toda la provincia. Pero la investigación no avanzó. Los pesquisas sospecharon entonces que la carga que trasladaba la pareja podría haber sido para ese grupo.

Mónica Mabel Costilla

La investigación, en la que también fue mencionado el concejal José Luis Coronel, aunque nunca se encontró un indicio en su contra, fue frenada por el juez federal Daniel Bejas. El fiscal Carlos Brito había solicitado que se realizaran más de 40 allanamientos y la detención de unas 15 personas, pero el magistrado no aceptó el planteo porque consideraba que no había pruebas suficientes. De los sospechosos, según se confirmó, dos fueron cesanteados porque las autoridades habrían comprobado que ingresaron irregularmente al Siprosa.

Coronel y el legislador Reneé Ramírez negaron conocer a Bustos y a los otros tres investigados, pero con el correr de los días se probó que ellos habían trabajado en ATSA y que tuvieron una activa participación en las campañas políticas. “Jesús organizó la cena de fin de año de ATSA y lo hizo para sumarse unos porotos, no para conseguir un puesto como muchos dicen, incluso LA GACETA”, había declarado en una entrevista con nuestro diario Celia Sánchez, madre del joven.

Planteos

Patricio Char, defensor de Costilla, comenzó a moverse y, después de una serie de planteos, consiguió que se la trasladara al penal de Mujeres de Banda del Río Salí para que pudiera tener contactos con sus familiares. Luego presentó una serie de informes médicos que daban cuenta de que la madre de la acusada tenía una grave enfermedad por la que necesitaba ser atendida por tercero y ella era la única que podía hacerlo. Esa situación, según el escrito presentado por el profesional, le estaba provocando serios problemas de salud a su defendida.

“En esta ocasión se advierte un agravamiento de la salud de Costilla y el deterioro del estado de salud de su progenitora y conviviente; circunstancias que se encuentran detallada con las constancias medicas incorporadas en el presente incidente y el informe socio ambiental acompañando”, sostuvo el juez federal Guillermo Molinari al aceptar el planteo presentado por la fiscala Garzón.

JESÚS BUSTO

Los defensores de Busto, después de que se le dictara la prisión preventiva, comenzaron a realizar los trámites para que se le morigerara el arresto que se le había impuesto a los pocos días de haber sido detenido. “Primero planteamos que estaba lejos del contacto de sus familiares por lo que se solicitó que sea trasladada a otra unidad más cercana, pero no tuvimos resultados”, explicaron los abogados Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz.

El ex empleado del Siprosa se inscribió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para cursar la carrera Ciencias Políticas a distancia, pero no podía hacerlo con normalidad porque el penal de Pintos, en Santiago del Estero, no había buena conectividad. “También presentamos otro recurso por esta situación, pero volvimos a fracasar, pese a que en esa oportunidad advertimos que su vida estaba en peligro por su situación personal, ya que no se le había otorgado ningún tipo de protección”, agregaron.

Luego de semanas de no tener novedades, y después de que firmara el beneficio a Costilla, la fiscal resolvió hacer lo mismo con Busto. “Resulta esencial merituar la situación de la causa y garantizar un espacio digno para el detenido, que ha solicitado en reiteradas oportunidades su traslado por ser parte del colectivo LGBT y necesita un espacio adecuado en el cual cumplir en encierro cautelar. En función de ello y sumado a las demás constancias objetivas y consideraciones supra expuestas, estimo pertinente conceder el beneficio de arresto domiciliario”, sostuvo la fiscala Garzón.

Los funcionarios judiciales ordenaron que los acusados cumplan con su detención en sus respectivos hogares. Costilla lo está haciendo en la localidad de Los Aguirre y Busto, en Delfín Gallo. Ambos serán controlados con dispositivos electrónicos. La causa, en los últimos meses, no tuvo ningún avance.