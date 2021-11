¡Paren las rotativas! “Para ser empresario necesitás tener coraje”

La ex tenista Mercedes Paz fue invitada a armar la tapa de LA GACETA en “Paren las rotativas”, uno de los segmentos de “Panorama Tucumano”.

Paz diagramó una portada, según su criterio, a la edición de hoy y mantuvo una charla con los periodistas Federico van Mameren y Matías Auad.

La ex tenista, que conquistó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1995, eligió cuatro títulos en la redacción del diario. “El deporte como escuela de vida” y “Macht point” para las elecciones”, fueron los que se destacaron. También incluyó en la tapa ficticia del diario dos títulos más: “Dos argentinos participan en el Master Next Gen” y “El viernes se celebra el gran día “Mc” Feliz”.

POTENCIAL. La ex tenista destacó que dos jóvenes jueguen un torneo que reúne a los mejores

-.¿Qué significa para vos el tenis y por qué es “una escuela de vida?

Más que del tenis, del deporte no. Yo creo que el deporte te genera muy buenos hábitos como la resiliencia, el tener un objetivo claro, el tener la disciplina, el saber perder, el aprender a ganar y también el pasarla bien.

-.¿Y cómo fue tu escuela?

Para mí al principio fue como una diversión y después en un momento se convirtió en una profesión. Hoy, ya en el rol que ocupo estoy en una etapa de poder devolver todo lo que el tenis me ha dado y yo siempre digo como que tengo dos vidas en una, porque me retiré a los 32 años, o sea me jubilé de mi profesión, y aprendí muchísimo en esos 13 años como profesional. Después volví a Tucumán, me incorporé de vuelta y como que fue como un volver a empezar en un montón de aspectos.

-.¿Hay algo de esas habilidades del tenis en tu lado empresarial?

Sí, no tengo dudas que todo incide porque cuando uno tiene que salir a definir un partido necesita coraje y para ser empresario en este país necesitás tener coraje. Después una de las cosas más importantes es el trabajar en equipo, si bien el tenis es un deporte en el que uno sale solo a la cancha siempre tienen un equipo atrás. Hoy, en mi empresa formo un gran equipo con mi hermana Julia y con todos los leones que tengo atrás mío que son todos mis empleados. La verdad creo que el deporte me forjó en esos aspectos.





-.Podrías haber vivido en el exterior, podrías haberte instalado en el exterior y sin embargo estás acá

Sí, yo amo Tucumán. Siempre digo que mi lugar en el mundo es Tucumán y Villa Nougués es como mi lugar de encuentro con mi interior.

-.¿Cómo ves el proceso electoral?

Ahora está en un momento de definición, está tres iguales en el tercer set donde al principio ganó uno y después está el otro. Ahora, llegó el momento de definir. Veremos quién gana, el que mejor esté preparado.

-.¿Hay algo que te haya gustado y algo que no te haya gustado de este proceso en Tucumán?

Estuve varada bastante tiempo y de hecho la última elección no pude estar. Ahora estoy interiorizándome para la elección final. Ya tengo decidido mi voto, pero yo lo que quiero es que mucha gente participe en la votación, porque eso es muy bueno para la democracia.