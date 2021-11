Caso Chiaro: dictaron la prisión preventiva de Luis Corral

En una audiencia de orden que llevó a cabo en la mañana de ayer, el tribunal conformado por Wendy Kassar, María Fernanda Bähler y Patricio Prado dictó de forma unánime la prisión preventiva (hasta la finalización del juicio) de Luis Corral, el veterinario sospechoso de asesinar a su ex pareja, Marcela Chiaro, en febrero de 2012. El cuerpo de la víctima fue hallado cinco meses después en un cañaveral de Leales.

Además, en la audiencia notificaron que el juicio se iniciará el próximo miércoles 17 de noviembre. Si bien el juicio oral y público debió empezar el lunes 8 de noviembre, ante la ausencia del acusado se tuvo que postergar una semana más.

La audiencia se realizó en la Sala I de la Cámara Penal Conclusional y contó con la presencia -aparte del tribunal y Corral- de Paola Castro, supuesta amante de Corral en el momento en que se cometió el crimen, quien será juzgada por estar acusada de ser cómplice del veterinario. Jorge Arias será el abogado de Castro durante el proceso.

Quien no se presentó, ni el lunes ni ayer, fue Gustavo Morales, abogado defensor del acusado. En este sentido, el tribunal designó al defensor oficial público, Hernán Molina, como nuevo abogado de Corral durante el proceso. En caso de que Morales decida seguir con el proceso, lo haría como co-defensor, según informó Kassar, presidenta del tribunal.

“Supuestamente lo han notificado al abogado, pero no se presentó. Voy a charlar con la Sala I porque hay una presentación de que iba a venir otro abogado y como es una causa de mucho volumen de la cual no tengo conocimiento porque me avisaron anoche (por el martes) me tengo que poner a estudiar, tengo que ver bien la situación para pensar cómo asistir al acusado en caso de que no venga su abogado”, dijo Molina a LA GACETA.

Para Juan Colombres Garmendia, querellante de la causa, es una decisión razonable la prisión preventiva: “hay peligrosidad procesal, lo demostró el imputado al no presentarse el día del juicio oral”.