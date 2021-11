Rugby femenino: nuevo nombre, nueva meta

Durante la última década, el tradicional torneo “Valentín Martínez” sirvió como primera experiencia internacional para muchas jugadoras que llegaban al seleccionado argentino femenino. En el plantel actual está el caso de la tucumana Andrea Moreno (Alberdi Rugby), quien tuvo su bautismo oficial con el equipo nacional en la edición 2015, cuando todavía era jugadora de La Querencia. Y en esta oportunidad, el certamen que se disputa a fines de cada temporada en Montevideo (Uruguay) verá el alumbramiento internacional de dos nuevas tucumanas en el seleccionado mayor: Azul Medina (Cardenales) y Ángela Juárez (Alberdi Rugby).

Ellas, junto a Andrea Moreno y Florencia Moreno (Aguará Guazú) conforman el lote de tucumanas convocadas para el Valentín Martínez 2021, que comenzará mañana y en el que Argentina tendrá como rivales del grupo a Uruguay, Brasil (campeón defensor), Costa Rica y Guatemala. En el B estarán Paraguay (subcampeón del año pasado), Colombia, Chile, Perú y Panamá.

“El año pasado se pudo ver que todos los equipos han crecido. Nadie se puede descuidar, sobre todo porque es seven y cada partido puede ser para cualquiera”, anticipó Florencia Moreno, una de las pocas tucumanas que no debutó internacionalmente en un Valentín Martínez (lo hizo en Hong Kong). La de Aguilares no pudo participar de la edición 2020 por haber dado positivo de covid, pero va en busca de revancha. “Todas quieren ir al Mundial, y eso hará que la competencia sea todavía más dura. Pero eso está bueno para que el rugby femenino de Sudamérica siga creciendo”, analizó “Opi” en Cultura Rugby.

Precisamente, esa será una de las novedades que tendrá esta edición del Valentín Martínez: en juego habrá dos plazas para el Mundial que se disputará en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en septiembre de 2022.

Nueva identidad

La otra gran novedad es el nuevo mote del seleccionado argentino: las Yaguaretés. “Que hoy tengamos nuestro propio nombre es empezar a escribir nuestra historia, aunque ya venga desde hace tiempo. Para nosotras es un gran envión anímico. Es una linda experiencia formar parte de este cambio”, indicó Florencia.

El plantel argentino conducido por Tomás Bongiorno (ahora secundado por Gisela Acuña, primera mujer entrenadora del seleccionado) se completa con: Gimena Mattus, Dolores Berti, Deborah Fretes, Renata Giraudo, Sofía González, María Luján Taladrid, Micaela Pallero y Malena Díaz.

Para verlas en vivo

Las Yaguaretés debutarán mañana a las 9 ante Uruguay, luego jugarán con Brasil (13.26) y Costa Rica (15.24). El sábado enfrentarán a Guatemala. Todos los partidos se veran por la app de Sudamérica Rugby.