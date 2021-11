Iván Noble: "son pocas las cosas que nos hacen bien"

“Justo había quedado este show pendiente. Estaba programado al poco tiempo que arrancó la pandemia, en 2020, por eso es que se lo debía a Tucumán”. Iván Noble viene a saldar su deuda de canciones de todas las épocas esta noche, a las 22, en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479).

Antes de su presentación llegarán los temas de un romántico del folclore local, Héctor Saleme.

“Después de este tiempo de no cantar (empezamos hace muy poquito) la verdad es que uno va con energías muy renovadas y sobre todo con ganas de encontrarse con la gente, a pesar de que todavía hay aforos y precauciones sanitarias, pero el hecho de poder actuar mirando a los ojos al público es impagable. Lo supimos, por si hacía falta saberlo, en este año y medio. Por eso este es un show, como todos los que vengo haciendo, de reencuentro y de celebración porque de a poco podemos volver a las ceremonias y a los pequeños rituales que nos hacen felices”, comenta Noble. El cantautor de Morón llega con un show en formato acústico. “Voy con mi pianista, Rubén Casco, mi mano derecha musical, y autor de varias músicas del disco”, anuncia. Se refiere a su nuevo trabajo, “El arte de comer sin ser comido”, que pronto se podrá escuchar por todas las plataformas digitales. “No voy a presentar el disco porque esta recién salidito -advierte- pero algunas canciones nuevas voy a cantar. Más bien voy a hacer un inventario, un repaso de la carrera”.

- Adelantanos, ¿de qué se trata “El arte de comer sin ser comido”?

- Es un disco escrito todo en pandemia. Tiene el espíritu, o mejor, el clima de esta época, que ha estado siendo muy oscura y pesadillesca. Un poco hace referencia a eso, a que son tiempos muy dramáticos y casi de jungla, -ademas de ser una de las frases de las canciones-. Cuando uno escribe se termina pareciendo a lo que uno hace, a la época y al contexto.

- En el video de “Fango”, tema de Jovanotti que adaptaste, te acompañan a decir tu mensaje León Gieco, Graciela Borges, Abel Pintos y Juan Carlos Baglietto entre muchos otros.

- La idea de los videos es esa: que a pesar de todo en los momentos de más naufragio y más oscuros siempre hay gente que hace que uno no se sienta del todo solo. En el video hay un montón de gente muy querida. Es un tema que escuché hace muchísimos años. Mi mamá es italiana, así que con el idioma italiano tengo cierta cercanía. Me pareció una canción muy hermosa, me emocionó y me dieron ganas de hacer una versión en castellano. Pasó el tiempo, la recordé y tuve que hacer una versión bastante libre.

- “¿Quién no es una bomba de tiempo?” es una nueva canción “muy Iván Noble”. Y “Caronte”, ¿alude al mito griego?

- “Quién...” fue la primera canción que hice cuando arrancó la cuarentena dura, cuando parecía que todo era eso, una bomba de tiempo. Caronte es el barquero que transporta las almas de los difuntos, de la tierra de los vivos a la de los muertos, siempre y cuando tengas un óbolo para pagar; si no tu alma queda vagando. Como todas las canciones, tiene un poco de mitología. Estoy leyendo mucho; es algo que hice en cuarentena: me puse a leer libros que me debía, como La Ilíada y La Odisea, así que por ahí vino también la inspiración.

- ¿Hacia dónde va tu camino creativo?

- Estoy decididamente volcado al género canción, que involucra que los temas cuenten historias, que se sostengan con pocos instrumentos, si hace falta; que intenten cuidar e texto, en fin, después el sonido que esté alrededor a veces puede ser más ruidoso, o menos, a veces más íntimo, pero decididamente en el género canción, en profundidad.

- Decían que de la pandemia saldríamos mejores. ¿Rescatás algo bueno?

- Este tiempo fue de confirmación de que hay que vivir rodeado de la gente que uno le embellece la vida, y tratar de poner todas las energías ahí y no en otro lugar. El mundo es un lugar cada vez más hostil y más huraño, ese viejo refrán de las abuelas de que lo que importan son los afectos y la gente querida es necesariamente así. Son pocas las cosas que nos hacen bien, y además a medida que uno madura se da cuenta de que tampoco necesita ni tanta gente ni tantas cosas.

- ¿Hay alguna canción vieja que no te guste cantar?

- Las canciones que no tengo ganas de cantar ni las preparo. Pero con el tiempo uno se va reencontrando con las canciones que creía perdidas o que ya no te entusiasmaban y vuelven a cobrar vida. A esta altura, como tengo mucho repertorio escrito hasta puedo darme el lujo de elegir algunas y a otras hacerlas descansar.

Entre otros roles fue un Caballero de la Quema; en TV fue el policía verborrágico en la serie “099 central” y fue conductor; actuó en cine; publicó el libro “Como el cangrejo. Bitácora emocional de gira”. Ahora conduce “Fulanos de nadie” en Radio del Plata. Pero lo que más ha hecho, aunque él diga que no es prolífico, es componer y cantar con sello y firma de Iván Noble.