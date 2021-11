Cómo evitar que saqueen las valijas en el aeropuerto

Una de las sensaciones más placenteras al viajar es ver nuestra valija acercarse hacia nosotros. Luego de varias horas de avión (de ida o vuelta) levantar nuestro equipaje de la cinta significa, por fin, la salida del aeropuerto. Se trata de un momento de alivio, emoción y alegría... Aunque en algunos casos, puede ser el inicio de un infierno.

“Cuando llegamos a destino, mientras las valijas bajaban por las cintas, los chicos se fueron dando cuenta de que los cierres estaban rotos y los candados forzados. Estaban todos los equipajes revueltos. Se robaron zapatillas y todas las cosas de valor que encontraron. Y a uno de los chicos le robaron todo el dinero que tenía allí para todo el viaje”, relató a LAGACETA.COM Mariana Remonda, vocera del grupo de egresados del Colegio Pablo Apóstol, que en los últimos días fueron víctimas de “abrevalijas” en una escala en Aeroparque. Al menos 12 pasajeros resultaron damnificados, y aún esperan respuestas del aeropuerto y la aerolínea, responsable de la escala en la que presuntamente fueron abiertos los equipajes.

Ahora, ¿se puede hacer algo? ¿Hay alguna manera de prevenir que sucedan estos ilícitos? Estamos de acuerdo en que no deberíamos tener que preocuparnos por esta clase de hechos, pero lo cierto es que suceden. En Argentina y en China. Por eso te compartimos algunos tips para evitar ser víctimas de ladrones de equipaje.

1. Candado y embalaje

“Hay solamente dos grandes medidas que podés tomar en un aeropuerto: usar candado y hacer embalar el equipaje. Todas las valijas tienen que llevar candadito y, si las hacés embalar, los ladrones van a tener más cuidado y no se van a animar a tanto”, explica Piero Bordallo, gerente de una agencia tucumana de viajes. “Si está embalada y con candado, ya abrirla es todo un trabajo para el ladrón. Entonces, si hay dos valijas, una con estas medidas de seguridad y otra sin, es obvio que el ladrón va a elegir la que sea más fácil abrir”, comenta.

Importante: no es necesario pagar los altos costos de embalaje en el aeropuerto. Con un paquete de papel film y un poco de tiempo conseguirás los mismos resultados.

2. Maleta fea no se toca

¿Quién pensaría que en una valija vieja o sucia podría haber cosas de valor? Uno de los trucos que más recomiendan los viajeros es este. Si bien hay cada vez más opciones de valijas y ya se vuelven casi parte del outfit del pasajero, optar por una maleta que pase desapercibida es siempre una buena decisión. Mientras más vistosa o más cara sea, será más sensible a robos.

3. A mano lo importante

Documentos, papeles importantes, joyas... Todo lo que pueda ser llamativo para los dueños de lo ajeno es recomendable llevarlo cerca.

“Hay que tratar de llevar todo lo de valor en equipaje de mano, cosa de que, si te abren la valija, te saquen solo la ropa, que es lo más barato -recomienda Bordallo-; y, por supuesto, no dejar plata en la valija, porque es lo primero que busca esa gente”.

Recordá las enseñanzas de tus padres y abuelos: el dinero siempre a mano. ¿Te acordás esas riñoneras que te daban cuando eras chico? Aún son buena alternativa.

4. Estrategias

Stickers, cinturones que rodeen el equipaje, cinta de embalar, hilos gruesos... Todo aquello que puedas poner alrededor de tus valijas para protegerlas es útil. En caso de pegar cualquier faja de seguridad, será notorio si alguien abre la maleta y saltará a la vista inmediatamente. Eso hará que ningún abremaletas quiera aprovecharse de vos.

Esto se trata de ser estratégico. Los ladrones no tienen mucho tiempo. Si hacés eso, o si, por ejemplo, ponés todo lo de valor al fondo (todo lo que no te haya entrado en el equipaje de mano) desgraciadamente para ellos, los maleantes no tendrán más remedio que dejar todo como está.