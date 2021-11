En medio del escándalo, Mauro Icardi le hizo un reproche a Wanda Nara

Un nuevo dato se filtró sobre la polémica separación que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que apareciera Eugenia "China" Suárez como la tercera en discordia.

Esta vez lo relató Evelyn Von Brocke en Intrusos, quien dijo que un testigo de una pelea entre la empresaria y el futbolista reveló: “hubo discusión y pase de factura de Icardi hacia Wanda”.

“¡Dejate de jorobar! Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta”, le habría dicho el deportista a su esposa, a quien también le reprochó que haya realizado declaraciones públicas, reprodujo el sitio Teleshow.

Si bien ella no habló de manera directa -sí lo hará con Susana Giménez, quien llega el 18 de noviembre a grabar una entrevista especial con ella para Telefe- se comunicó con Yanina Latorre, quien por estos días se convirtió en su suerte de portavoz.

“Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico. Pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando”, dijo Von Brocke reproduciendo las palabras de Icardi a su esposa. “Está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque”, agregó la panelista.

Si bien Mauro Icardi es quien le reclama a Wanda Nara haber sido ella quien filtró algunos detalles de su encuentro con la ex Casi Ángeles en París, fue la propia Yanina Latorre quien se encargó de aclararle que la información le llegó por otro lado.