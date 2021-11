Con Morales y Sánchez, el peronista Alfaro defendió la coalición de partidos

Germán Alfaro, candidato a senador por Juntos por el Cambio (JxC), defendió la estrategia política y electoral de coaliciones dentro del sistema de partidos. “No se ve de dónde venís, sino hacia dónde vamos. No siento muchas diferencias entre un radical y un peronista. En definitiva, nos importan los problemas de la gente y las soluciones”, expresó.

El intendente de la capital y referente del Partido por la Justicia Social (PJS) destacó este concepto señalando a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y al candidato a diputado, Roberto Sánchez, ambos radicales. El mandatario jujeño, en particular, visitó hoy la provincia para apoyar a los candidatos de JxC de la provincia, con miras a las elecciones del domingo.

“Hace 30 años no imaginaba compartir una fórmula con un radical; hoy, lo estoy haciendo con Roberto Sánchez (intendente de Concepción). Nuestra sociedad va cambiando y nosotros debemos ‘aggiornarnos’ a esa situación. Sin embargo, algunos siguen con las mismas recetas, pese a que la gente está cansada porque no recibe respuestas desde hace 50 años. Este gobierno (nacional) no cumplió los dos años (de gestión) y fue castigado”, dijo el jefe municipal.

Sobre la entrega de subsidios en el Hipódromo por parte del Gobierno provincial, Alfaro dijo que “suspendieron la distribución porque el costo iba a ser mayor que el beneficio”, con respecto de las críticas desde la sociedad.

Según dijo, al gobierno local “no le interesa los problemas de la gente” y “hay una arquitectura jurídica, económica, política y electoral para sostenerse en el poder, sin importar las necesidades de la población”. "Pero eso está cambiando", enfatizó.