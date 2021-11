Tucumán Rugby campeón del Anual 2021: Emoción contenida

A medida que pasan los días, va cayendo la ficha en los jugadores de Tucumán Rugby. Después de un 2020 sin juego, el título 2021 también tuvo sabor a desahogo por esa razón. Sin embargo, en ese llanto de emoción que desbordó a varios “verdinegros” bajos las luces de la cancha de Lawn Tennis también estaban los seis años que habían pasado desde la obtención del título número 21, el Regional 2015. De hecho, al tratarse de un equipo joven en promedio de edad, el del Anual 2021 fue su primer título en Primera.

Es, por ejemplo, el caso de Evaristo Paz, que si bien lleva varias temporadas marcando tries en el primer equipo, recién ahora puede sentirse campeón con plenitud. “Es que en 2015 yo jugaba en Intermedia. Jugué muy pocos partidos ese año, así que puedo decir que este es mi primer título”, contó el wing de Tucumán Rugby, que en la final ante Natación debió ocupar el puesto de fullback ante la lesión de Gonzalo Albornoz.

“Si algo le resalto a este equipo, es la humildad. Nos sirvió mucho perder la final del Apertura contra Natación, porque aprendimos mucho y desde esa adversidad nos hicimos fuertes, con un plan de juego muy solvente. Un equipo que sabía a lo que jugaba y que nunca perdió la cabeza”, agregó “Evaro”.

Lucas Santamarina, en cambio, sí participó de ese título de 2015, y hoy le toca ser una de las voces de experiencia dentro del plantel. “El balance es muy positivo. Hubo tres finales, jugamos las tres y ganamos dos. Pero eso fue porque se trabajó muchísimo. Seguramente podemos seguir mejorando en muchos aspectos, pero fuimos un equipo con bases sólidas, que quiere jugar al rugby”, definió el tercera línea.

No obstante, remarcó la entrega defensiva que mostró el “Verdinegro”, un aspecto que queda ensombrecido por su voracidad ofensiva. “Si te ponés a ver, en la final, Natación intentó entrar hasta en la última jugada y no pudo. Con la ventaja que teníamos, a esa altura ya no nos hacía nada recibir un try, pero así y todo lo defendimos con todo”, ilustró Santamarina.

No obstante, el único “sobreviviente” de la corona número 20, la de 2006, es Martín Hernández. A sus 39 años, demostró cuán importante sigue siendo para el equipo.

“No pensé todavía en si me retiro o no. Lo voy viendo. Por ahora digo que no, tengo una felicidad que no me la saca nadie, pero ya lo veré”, anticipó el pilar, con 20 temporadas en Primera.

De todos modos, si decidiera irse, sabe que lo hará con la tranquilidad de que el “Verdinegro” queda en buenas manos: “este es un grupo tremendo. Te digo que acá hay equipo para rato”.