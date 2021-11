Video: El Dipy se lanza a la política porque está “podrido”

El cantante de cumbia El Dipy se lanza a la política. A través de un video que publicó en redes sociales, confirmó que se pone a disposición de cualquier espacio político, menos el kirchnerismo, para cambiar la realidad que atraviesa el país. “Gratis”, según dijo.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Pero estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza", comenzó en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en relación al homicidio de un kiosquero en aquel partido bonaerense.

El domingo, en la localidad de Ramos Mejía, Roberto Sabo, de 48 años, fue asesinado por un delincuente que intentó robar en su kiosco. Por este hecho, ayer hubo una masiva marcha en ese lugar para pedir mayor seguridad.

"A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros", sostuvo el intérprete que vive en La Matanza.

¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve", continuó con mucha valentía el músico.

"Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria", expresó El Dipy, a la espera de algún llamado.