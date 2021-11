La Justicia ratificó la doble jubilación de Cristina Kirchner: ¿cuánto cobrará?

La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un pedido de la oposición para que se revise la doble jubilación para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, la Justicia ratificó el doble beneficio previsional, debido a su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner y por sus dos períodos como presidenta de la Nación.

El juez Néstor Fasciolo, de la Sala Tercera del tribunal, emitió un fallo en el que se desestimó el planteo realizado la semana pasada por la diputada de Juntos por el Cambio y candidata a renovar su banca, Graciela Ocaña. La legisladora buscaba que se declare nula la decisión de la ANSES de no apelar el fallo que benefició a la expresidenta.

La Justicia resolvió que la resolución judicial que le permite a Cristina Kirchner cobrar las dos jubilaciones ya está firme. Además, Fasciolo explicitó en el fallo que no hay instancias de apelación abiertas.

En diciembre del año pasado, el juez de primera instancia de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, hizo lugar a una causa judicial que inició en 2017 Cristina Kirchner y la autorizó a cobrar una doble pensión: la suya como ex presidenta de la Nación y la su fallecido marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y a cobrarlo de manera retroactiva por el tiempo que no las percibió y sin la aplicación del impuesto a las ganancias.

El monto de las dos pensiones que cobra la vicepresidente asciende a $ 2,8 millones y el retroactivo a 120 millones. Desde que la exmandataria cobra los dos ingresos desistió de percibir su sueldo como vicepresidenta.

El reclamo se inició porque el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Desarrollo Social, había dictado una resolución por la cual dispuso que Cristina Kirchner debía optar por una de las dos pensiones.