Rodríguez Larreta: “un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló tras el crimen del kiosquero, ocurrido en Ramos Mejía. “Un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción”, remarcó.

Siguen las repercusiones por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en provincia de Buenos Aires. Los acusados son Leandro Daniel Suárez, un hombre de 29 años que ya había estado preso, y una cómplice menor de edad.

Antes esta situación, Rodríguez Larreta, pidió un régimen especial para los jóvenes que cometen delitos. “Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable. Ahí hay una contradicción, no puede ser que no sea punible”, afirmó.

"Mano dura"

El funcionario resaltó que ese castigo no debería ser igual al de un adulto. Además habló de “menores que matan gente”. Planteó un “abordaje integral” para la problemática y consideró que no se trata de “bajar la edad de imputabilidad”, un pedido que suena fuerte en una parte del arco político que comulga con la “mano dura”.

“Para mí lo más importante es el cambio en el Código de Procedimiento Penal -insistió Rodríguez Larreta-, que es lo que permite las excarcelaciones, lo que hace eternos los juicios. Hoy más que un tema de penas es un tema de rapidez en la Justicia y de que no haya artilugios para siempre encontrar alguna razón para excarcelar”, aseguró.