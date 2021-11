Rosario: la tonelada de maíz subió entre U$S 4 y U$S 7

El maíz con entrega inmediata se pactó a $ 19.200 por tonelada en el inicio de la semana, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esto implica unos U$S 4 por encima de lo que se había ofrecido el viernes. En el segmento contractual la oferta mejoró hasta U$S 195, un alza de U$S 7 entre ruedas.

La oferta con descarga en marzo del año que viene se mantuvo en U$S 192; la de abril mejoró U$S 2, hasta los U$S 187; la de mayo, U$S 185; la de junio bajó hasta U$S 178, y la de julio se mantuvo en U$S 170.

El trigo también subió. El cereal con entrega disponible y el tramo full noviembre se comercializaron a U$S 240 por tonelada, una suba de U$S 10, respecto de la jornada previa en ambos casos. La posición diciembre mejoró hasta U$S 245; y la entrega en enero del año que viene se negoció a U$S 250 por tonelada.

Las ofertas por soja con entrega inmediata y contractual se pactaron a $ 33.960 por tonelada, una caída de $ 240 en relación con la rueda del viernes.

En la rueda de hoy no se registraron ofertas de compra por girasol.