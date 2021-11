Obras de grandes directores llegan a Mubi

The first lap (ya disponible): En noviembre continúa el ciclo “Nuevo cine surcoreano”, presentando en exclusiva cuatro títulos de voces emergentes de los últimos años. En “The first lap”, película premiada en el Festival de Mar del Plata 2017, Soo-hyun (Cho Hyun-chul) y Ji-young (Kim Sae-byeok) son una joven pareja que lleva seis años viviendo juntos en Seúl. Después de que Ji-young tenga un retraso en su período, Son-hyun decide afrontar la relación con su familia, algo que lleva tiempo tratando de evitar.

Twin peaks: el fuego camina conmigo (ya disponible): Precuela de la famosa serie televisiva “Twin Peaks”, en la que David Lynch narra los últimos siete días de Laura Palmer. Durante el día, Laura es una popular estudiante modelo en el instituto. Por la noche se asfixia entre drogas y sexo hasta la adicción.

80.000 years old (ya disponible): Un reciente cortometraje estrenado en el festival de Rotterdam 2020. Presenta a una joven arqueóloga que regresa con entusiasmo a Normandía, su ciudad natal, por trabajo. La directora Christelle Lheureux utiliza una pantalla dividida, inventiva para reflejar la autorreflexión, la duda y los recuerdos de infancia.

Hable con ella (ya disponible): Benigno es un enfermero que se enamora de una bailarina a la que no conoce. Tras un accidente, ella entra en coma y acaba bajo su cuidado. Cuando una torera sufre una embestida y cae en coma, es llevada a la misma sala, y Benigno entabla amistad con su acompañante, Marcos. Dentro de la clínica, la vida de los cuatro personajes fluye en todas las direcciones, pasado, presente y futuro, arrastrando a los cuatro a un destino insospechado. Filme de Pedro Almodóvar que le valió un Oscar a mejor guión y una nominación como mejor director

The young girls of rochefort (ya disponible): Una divertida película que busca transmitir un estado de euforia, protagonizada por Catherine Deneuve; es un bello homenaje de Jacques Demy a los grandes musicales de la época dorada de Hollywood, que incluso incluye al ícono de las comedias musicales, Gene Kelly.

Moments like this never last (ya disponible): Documental sobre el artista de graffiti y fotógrafo Dash Snow, quien falleció en 2009 y aún es un ícono inspiracional para sus seguidores del mundo del arte.

Pasolini (ya disponible): Entretejido impresionista de biografía y adaptación poética, el retrato de Abel Ferrara de los últimos días de Pier Paolo Pasolini es tan tierno como enigmático. Willem Dafoe encarna al gran director en una biografía que desborda vida, incluso estando teñida por el espectro de la muerte.

Heart (ya disponible): Gayoung, cineasta, visita a Seongbum, un instructor de arte, para consultar sobre su aventura con un hombre casado. Los dos fueron alguna vez amantes, aunque eso no impide que Seongbum se convierta en un consejero amoroso para Gayoung. Sin embargo, no solo consultan sino que comienzan a explorar nuevos sentimientos el uno por el otro.

Destiny (ya disponible): De Youssef Chahine, esta película trata sobre Averroes, un médico y filósofo andalusí del siglo XII conocido por sus comentarios sobre Aristóteles. El protagonista, Averroes, nació en la Córdoba islámica en 1126. Fue un eminente filósofo y médico, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina.

Friends and strangers (miércoles 10): Dos veinteañeros australianos, Ray y Alice, lo tienen casi todo en la vida y quizá ese sea el problema. Parece que ningún aspecto de su existencia tiene intensidad. Una comedia hipster que retrata a través de la sátira el privilegio y el tedio millenial.

La mala educación (jueves 11): Otro film de Pedro Almodóvar. A principios de los años 60, Ignacio y Enrique conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso. El director del centro y profesor de literatura, es testigo y parte de esos descubrimientos. Los tres vuelven a verse a principios de los 80, y ese reencuentro marcará sus vidas.

Preludios: cortos de la ópera de parís (viernes 12): La selección de cortos incluye este mes el hipnótico e inquietante “Blue”, de Apichatpong Weerasethakul, que presenta una danza coreografiada de pergaminos y un retrato de un sueño febril.

A regular woman (sábado 13): Hatun Ayhrun Sürücü, una alemana de ascendencia turca, lucha por una vida libre e independiente frente a la oposición de su familia. Sus hermanos se niegan a aceptar su estilo de vida: los insultos y las amenazas siguen aumentando. De Sherry Hormann

The guilty (domingo 14): Un thriller inteligente y excepcional que hace uso efectivo de una economía de recursos. El éxito de esta película danesa llevó a Jake Gyllenhaal a adaptarla este año en una remake para Netflix.

Winter’s night (lunes 15): Una pareja de mediana edad visita un templo, 30 años después de su primer encuentro nocturno. Se encontrarán casualmente con otras personas, desde amigos hasta antiguos amantes, incluida una joven pareja demasiado parecida a ellos mismos hace 30 años.

La reina Margot (martes 16): Siglo XVI. En Francia, durante las guerras de religión entre católicos y protestantes, el rey Carlos IX y su madre, Catalina de Medicis, conciertan el matrimonio de la princesa Margarita de Valois con el rey de Navarra, el protestante Enrique de Borbón, con la intención de poner fin así a las sangrientas luchas.

Accidental luxuriance of the translucent watery rebus (miércoles 17): Dalibor Barićdirige, escribe, anima, edita y musicaliza esta arriesgada película de animación croata y experiencia visual alucinante que mezcla diferentes técnicas de animación con una ambiciosa historia.

Volver (jueves 18): Más de Pedro Almodóvar. Raimunda (Penélope Cruz) está casada con un obrero desocupado y tiene una hija adolescente. Su hermana Sole (Lola Dueñas) se gana la vida como peluquera. Ambas echan de menos a su madre (Carmen Maura), que murió en un incendio, según presumen; pero ella está viva.

Cocaine cowboys (viernes 19): Hasta los años 80 el tráfico de cocaína en Miami era casi inexistente, pero la llegada a la ciudad de traficantes y contrabandistas cambió la situación. Documental de Billy Corben.

Golpe al corazón (sábado 20): Mítico experimento de Francis Ford Coppola que fue un fracaso de taquilla. Tras cinco años de matrimonio, Frederic Forrest y Teri Garr se divorcian. Teri es cortejada por un camarero pianista (Raúl Juliá) que le promete llevarla de vacaciones muy lejos. Mientras tanto, Frederic conoce a una bella artista de circo.

Juventud sin juventud (domingo 21): Otro filme experimental de Coppola. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la vida de un anciano profesor sufre una extraña transformación: tras ser alcanzado por un rayo, no sólo sigue vivo, sino que rejuvenece.

Ghost tropic (lunes 22): Después de un duro día de trabajo, Khadija, una mujer de 58 años, cae rendida en el último tren de la noche. Cuando despierta, al final de la línea, asume que para poder llegar a casa tendrá que ir caminando. A medida que transcurren las horas se va relacionando con distintas personas.

Two way street (martes 23): Proyecto que aborda la realidad del individuo urbano que vive solo. Un ejercicio creativo que analiza el mirar y ser mirado. De Cao Guimarães, artista plástico y cineasta originario de Belo Horizonte, expuesto en distintas plataformas, en el Festival de Locarno y en el MOMA.

The trouble with being born (miércoles 24): Elli es una niña androide y vive con un hombre mayor al que llama padre. Ella comparte sus recuerdos, desde los momentos importantes hasta los incidentales, y cualquier otra cosa que él programe para recordar. Inspirada en Pinocho.

Microhabitat (jueves 25): Mi-so es una treintañera que está dispuesta a dejar de lado sus necesidades básicas para proteger lo que más ama en la vida: el tabaco, el whisky y su novio.

Annette (viernes 26): Henry es un monologuista con un humor incisivo. Ann, una cantante con fama internacional. Ambos forman una pareja feliz rodeada de glamour y que esta en boca de todo el mundo. El nacimiento de su primogénita, Annette, una niña misteriosa con un destino excepcional, les cambiará la vida. Musical con Adam Driver y Marion Cotillard que le valió al francés Leos Carax el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

Inland Empire (sábado 27): Un alucinante viaje a través de la percepción de la realidad de una actriz que se va distorsionando a medida que la película avanza. Este fue el último largometraje de David Lynch hasta la fecha, y significó una reunión con Laura Dern en una de sus mejores actuaciones.

The spanish apartment (domingo 28): Cédric Klapisch dirige esta comedia de culto acerca de las confusiones, descubrimientos y romances en la primera edad adulta. Protagonizada por Audrey Tautou y Romain Duris, esta historia nos presenta una visión dulce y optimista del mundo, donde nada puede ser mejor que ser joven y estar en Barcelona.

Ágora (lunes 29): En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypatia (Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del Cristianismo.

El otro lado de la esperanza (martes 30): A Helsinki llega el joven Khaled oculto en un barco de carga procedente de Siria. Un gris empleado comercial cincuentón llamado Wikström decide cambiar su vida y abrir un decadente restaurante. Sus caminos se cruzarán cuando una tarde Wikhström se encuentra a Khaled en la puerta de su restaurante y decide ofrecerle techo, comida y trabajo. Filme de Aki Kaurismaki.