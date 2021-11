Famaillá: el edil Orellana no reasumiría su banca y sería remplazado en el Concejo

Juan José Orellana -hijo del legislador Enrique Orellana- podría ser remplazado en el Concejo Deliberante de Famaillá. El edil se encuentra de licencia desde la última semana del mes pasado, luego de que había protagonizado un accidente automovilístico en el cual perdieron la vida Jesús Marías Robles y Marcos Arias, de 19 y de 17 años, respectivamente.

Famaillá: dos motociclistas mueren al ser embestidos por la camioneta en la que iba un concejal

Si bien no puede ser destituido por el cuerpo, puesto que no hay motivos para ello, algunos de sus pares estarían a favor de que no reasuma su banca. Fuentes cercanas al cuerpo admitieron que hay malestar en el Concejo, porque consideran que la situación por la que atraviesa su par Orellana salpica a la institución. En especial, debido a que familiares de las víctimas del accidente sugieren que desde el poder político se buscó entorpecer la investigación. "Lo primero que hicieron fue querer ocultar todo, como si no hubiese pasado nada", había dicho Noelia Juárez, la mamá de Robles, a LA GACETA.

Accidente fatal en Famaillá: “Sólo quiero y espero que se haga justicia”

El artilugio legal para mantener a Orellana fuera del Concejo Deliberante de Famaillá estribaría en el artículo 14 de la Ley provincial N° 5.529 (De los Municipios). "En los casos de renuncia, fallecimiento, inhabilidad de cualquier índole o licencia que exceda de 15 días, los concejales serán remplazados por personas de la misma lista en que fueron proclamados, por orden de colocación", dice el texto del mencionado artículo.

Mañana se cumplen los 15 días desde que tomó licencia. Si no reasume su banca debería ser remplazado por quien le seguía en el orden de la lista; es decir, Franco Arrieta, actual funcionario de la Municipalidad de Famaillá. En caso de que Arrieta opte por permanecer en su actual cargo en la Intendencia, debería asumir la tercera en el orden de la lista, Argentina Véliz. En una sesión extraordinaria convocada para mañana se resolvería esta situación.

Incertidumbre por el accidente protagonizado por dos hijos del legislador Orellana

El accidente mencionado renglones arriba había ocurrido sobre la ruta 324 durante la madrugada del lunes 18 del mes pasado. Las víctimas regresaban a sus casas en moto, luego de haberse reunido con amigos, cuando chocaron de frente contra una camioneta que, según el parte oficial, era manejada por el concejal famaillense, que iba acompañado por su hermano Pedro Pablo Orellana. El episodio motivó que Juan José Orellana pidiese licencia en el Concejo.