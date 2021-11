El ex ministro Guillermo Dietrich llegó a Tucumán para ratificar su apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio

El ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, llegó este lunes a Tucumán para ratificar su apoyo a la lista 502 de Juntos por el Cambio (JxC), que encabezan Germán Alfaro (a senadores nacionales) y Roberto Sánchez (a diputados).

Los referentes de la coalición opositora participaron de una reunión con empresarios en el Hotel Carlos V°, donde trazaron un duro panorama sobre la crisis que atraviesan la Argentina y nuestra provincia, con fuertes críticas al kirchnerismo.

De la charla con los empresarios, quienes expusieron las dificultades que tiene el sector, también participaron la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, los diputados nacionales Beatriz Ávila y José Cano y el concejal de Concepción y presidente del PRO en Tucumán, Ramiro Beti.

“La situación actual es muy grave, esto es en todo el país. Con la pandemia y la cuarentena, la crisis que se vive en Argentina no pasa en todo el mundo y el Gobierno nacional miente. Solamente en nuestro país se manejan con tanta impunidad, tenemos esta inseguridad, con escuelas cerradas, en un contexto en que la mayoría de las familias son pobres y no tienen acceso a la conectividad”, expresó Dietrich.

El ex ministro de Transporte nacional advirtió que “los empresarios ya están cansados de seguir con tantas pérdidas”. Y recordó que “mientras que el sector aéreo quebró y la única que funciona es Aerolíneas Argentinas, en un modelo de país donde si no tenés contactos o estás peleado con el gremio no conseguís empleo, lo que marca la falta de oportunidades para el desarrollo que hay”.

Dietrich sostuvo que “los jóvenes se quieren ir del país para arrancar de cero, lo cual es algo trágico para los papás y las mamás, porque no los podrán ver más”.

A continuación, remarcó que “en 2015, cuando desde el Gobierno se trataba de pelear para que haya un cambio, el PJ atacaba desde el Senado, por lo que es necesario construir un modelo distinto, donde todos puedan hablar y preguntar, y esa es la diferencia con el kirchnerismo, que no soporta que le digan que no”. Según Dietrich “por eso el pueblo argentino los castigó en las PASO, porque mienten y no toleran nada”.

A su turno, Alfaro planteó que “en el modelo actual se está duplicando el número de puestos laborales en el Estado en comparación con el sector privado, sigue creciendo el gasto en planes sociales y esto va aplastando la economía”. Ante este escenario, el candidato a senador de JxC consideró que “hay que trabajar para devolverle la dignidad a la gente con empleo genuino”.

El intendente de la Capital recordó que “hay dos impuestos en la provincia, el de Sellos y el de Ingresos Brutos, que acrecientan la presión fiscal y hacen imposible que el sector privado quiera invertir en Tucumán”. Y agregó que “es necesario un consenso fiscal que debe ser establecido por ley”.

Por otro lado, Alfaro dijo que JxC está “frente a una gran oportunidad para frenar al kirchnerismo, porque la gente está cansada, no tiene paciencia y le dijo basta en las PASO a este gobierno que está en un estado de descomposición”.

Sobre el desenlace del proceso electoral en marcha, el jefe municipal se mostró optimista. “Los resultados de las paso a nivel país no creo que se reviertan, y acá en la provincia tal vez demos una sorpresa el próximo domingo. Todo lo que empieza termina”, argumentó.

Por su parte, Roberto Sánchez señaló que “en Tucumán hay un 45% de pobreza, cuando en los últimos 25 años solamente se crearon fuentes de trabajo en el Estado, que hoy tiene más de 100.000 empleados públicos, mientras sigue cayendo la actividad privada, en un círculo vicioso”. El candidato a diputado de JxC dijo que para modificar esa realidad “es necesario trabajar de manera urgente para aumentar los puestos de trabajo con el tema cítricos, la caña de azúcar, la frutilla, la papá y el tabaco, pero para eso hay que bajar la presión impositiva y construir caminos alternativos y directos para poder sacar la producción”.

Para finalizar, Sánchez recordó que “Tucumán tiene la Legislatura más cara del país, cuyo presupuesto exactamente no conocemos, dónde hay legisladores ricos y un pueblo pobre”. Y completó: “Este 14 de noviembre va comenzar el cambio y juntos lo vamos a lograr”.